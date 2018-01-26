CHP Grup Başkanvekili Altay'dan Afrin açıklaması

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Terörle katı, keskin, etkin bir mücadele ederken eş zamanlı olarak Türkiye'nin, Kürt sorununun çözümüne yönelik yapıcı adımlar atın, atalım." dedi.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, TSK'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na başladığı andan itibaren samimiyetle desteğini ortaya koyduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, askerler için dua ettiğini anımsattı.

Buna, "ulusal dava, birlik" dediklerini, TSK için iyi niyetle değerlendirmelerde bulunduklarını, askerin burnunun dahi kanamamasını istediklerini ifade eden Altay, "Bu Tayyip Erdoğan'ı niye rahatsız ediyor anlamadık. Erdoğan, bu operasyonu, bu milli davayı, ulusal güvenliğimizi, Türkiye'nin huzurunu, bütünlüğünü ilgilendiren böyle bir konuyu 'one man show'a dönüştürmek istiyorsa başarılı olamayacak. Erdoğan'ın buradan kendisine başarı hikayesi çıkarma gayreti geri tepecek. Askerin, Mehmetçiğin kanı üzerinden kim siyaset yaparsa Allahım onun belasını versin." dedi.

"Yapıcı anamuhalefet partisi istemiyor"

Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) ağırlıklı olarak El Kaide uzantılı cihatçı örgütlerden toparlanan bir birlik olduğunu ileri süren Altay, "ÖSO budur. ÖSO ile iş tutuyorsunuz, dikkat edin, siyasi, stratejik hata yapmayın. Yarın yeni terör örgütleriyle uğraşmak zorunda kalmayalım." şeklinde uyarılarda bulunduklarını söyledi.

AK Parti'nin adeta yapıcı ana muhalefet partisi istemediğini ileri süren Altay, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin söylediği her türlü samimi, yapıcı uyarıya bir polemikle defans ettiğini öne sürdü. Altay, "Erdoğan; zor günlerden geçiyoruz, milletin istikbaliyle oynama, yapıcı uyarılarımıza kulak ver. 'Bu operasyon olmasın, Türkiye terörle mücadele etmesin' diyen yok. Bu operasyonu, 'one man show'a çevirme gayretini Erdoğan'ın iç dünyasında görüyorum." diye konuştu.

"Mecliste paylaşın"

Hükümete 4 önemli uyarıda bulunduklarını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Altay, şunları kaydetti:

"Samimi olun. Askeri ve diplomatik bütün angajmanlarınızı en azından Mecliste, en azından ana muhalefetle paylaşın, bilgilendirin. Dikkatli olun, stratejik hatalar yaparak orada Mehmetçiğimizin büyük kayıplar vermesine yol açacak iş ve eylemlerden sakının. Terörle katı, keskin, etkin mücadele ederken eş zamanlı olarak Türkiye'nin, Kürt sorununun çözümüne yönelik yapıcı adımlar atın, atalım. Hükümet olarak atın, Meclis olarak, bütün partiler olarak birlikte atalım. Bunu yapmazsanız bugün PYD'yi, YPG'yi yerle yeksan edersin, yarın yeni başka örgütlerin yeraltından mantar gibi çıktığını görürsünüz.

30 yıldır bitmeyen, bitirilemeyen bu terör tehdidinin salt güvenlikçi politikalarla bitmeyeceği muhakkak. Bu yüzden Türkiye'nin Kürt sorununa yönelik olarak terörle mücadeleyle eş zamanlı tedbirleri almak hükümetin ve TBMM'nin en asli görevidir. Kürt sorunu ne Kandil'de ne Oslo'da ne Dolmabahçe'de ne İmralı'da çözülebilecek bir sorundur. Çözüleceği adres TBMM'dir. TBMM'de biz kanunla bir komisyon kurulmasını teklif ediyoruz. Kürtler ile teröristleri ayırmak, her Kürde potansiyel terörist muamelesi yapmamak lazım."

"Operasyon zaruret haline geldi"

Altay, bu operasyonun Türkiye için zaruret haline geldiğini vurgulayarak, "Keşke gelmeseydi. Keşke Türkiye ve AK Parti, 30 yıldır Kürt sorunu konusunda olumlu, yapıcı gayret içinde olabilseydi de sorunu Oslo, Kandil, İmralı, Dolmabahçe'de kafasına göre çözmeye çalışmasaydı da buraya gelmeseydi. Türkiye ile Suriye arasında bu kadar büyük gerilime yol açılmasaydı da bugün bu operasyonu yapmak zorunda kalmasaydık." dedi.

Türk Tabipleri Birliğinin Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren açıklamasının sorulması üzerine Altay, "(Savaş istiyoruz) diye bağırana madalya mı vereceğiz?" dedi.

Muhabir: Meltem Öztürk