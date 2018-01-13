CHP İstanbul İl Kongresi'nde seçime geçildi

Fotoğraf:AA/Emrah Yorulmaz

İSTANBUL

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığı ve kurultay delegeliği seçimlerine geçilecek.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kongrede, bazı delegelerin ve üyelerin söz alarak konuşmalarının ardından kongre sonuç bildirgesi kabul edildi.

İl başkan adayı Canan Kaftancıoğlu, delegelere seslendiği konuşmada, şunları söyledi:

"Ben İstanbul'u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Türkiye'nin en büyük örgütünün başkanı olmaya adayım. Alın terini, mücadeleyi, liyakatı öne çıkarmak için adayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Hak, hukuk, adalet' yürüyüşünün izinden giderek, büyük İstanbul yürüyüşünü başlatmak üzere adayım. Katılım ve dayanışmayı hayata geçirmek, saydamlık ve hesap verilebilirliği hakim kılmak için adayım. Sahici ve samimi olacağız, lafla değil işle var olmak için adayım. Sokak sokak, ev ev dertlere derman olmak için adayım. Bana vereceğiniz oy kadar, umudunuz, heyecanınız lazım. Önce inanacağız, sonra çalışacağız. Sandığa giderken inancınızla gidin."

Adaylardan CHP İl Başkanı Cemal Canpolat da konuşmasında, il başkanı seçildikten sonra İstanbul'un arka yakasına gidip, "umutsuzlarla", "sahipsizlerle" buluştuklarını ve onlarla "hayır" cephesini oluşturduklarını dile getirdi.

Kongrede gerginlik

Bu arada İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş'ın, konuşmasında Sarıyer'deki mahalle seçimlerinde usulsüzlük olduğu iddiasına, Sarıyer İlçe Teşkilatı üyesi bir grup tepki gösterdi. "Hak, hukuk, adalet” şeklinde slogan atan grup, "Hak, hukuk, adalet nerede?" yazılı bir pankart açtı. Bunun üzerine grubu uyaran Divan Kurulu, tüzük gereği il yöneticilerinin kongrede konuşma hakkı olmadığına işaret ederek, Aktaş'tan konuşmasını bitirmesini istedi. Bu sırada, Aktaş'ın konuşmasına tepki gösteren gruptakileri sakinleştirmek isteyen kişilerle grup arasında arbede yaşandı.

Daha sonra Aktaş, delege sıfatıyla konuşma hakkı olduğunu belirtip, konuşmasını sürdürmek istedi. Salondan gelen tepki üzerine Aktaş, "İl delegelerinin gerçeği öğrenmesine misafirlerimiz tarafından engel olunmuştur." diyerek, kürsüden ayrıldı.

Muhabir: Andaç Hongur