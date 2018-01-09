CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Kocaeli'de çalıştıkları iş yerinden sendika üyesi oldukları için çıkarıldığını iddia eden bir grup işçiye destek için "İşçilerimiz, yılmayacak, mücadeleyi en üst boyutta sürdürmeye devam edecek." dedi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grupla Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir grup işçinin sendika üyesi oldukları için çalıştıkları paslanmaz çelik üretimi gerçekleştirilen fabrikadan çıkarıldığını belirten Hürriyet, OHAL sopasının, işçinin sırtında kırılmaya devam ettiğini öne sürdü.

CHP olarak hukuksuz uygulamalara karşı işçilere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Hürriyet, "Kocaeli'nde 2011 yılında değerli topraklar üzerine kurulan bu fabrikada işçiler, işveren kalkınsın ki biz de daha iyi koşullarda çalışalım düşüncesiyle özverili çalışmalarını sürdürdüler. Başbakan Binali Yıldırım son İLO toplantısında işçilere bir çağrıda bulunarak 'Örgütlenin, sendikalaşmadan korkmayın, bu bizi ileri götürür' demişti. İşçilerimiz de Başbakan'ı dinlediler ve örgütlenmeye başladılar. İşveren bu girişimi haber alır almaz sudan sebeplerle işten çıkarmalara başladı." dedi.

Hürriyet, sendikaya üye olmaları sebebiyle yaklaşık 90 işçinin işlerine son verildiğini, bu işçilerin 40 gündür yapılan hukuksuz uygulamaya direndiğini dile getirdi.

İşçilerin tek derdinin ekmek davası olduğunu ifade eden Hürriyet, "Sendikanın yetki belgeleri hukuksuz bir şekilde geri çevrildi. İşçilerimiz, yılmayacak, mücadeleyi en üst boyutta sürdürmeye devam edecek. Biz de bu anlamda onlara sırf sendikal mücadelede bulundukları için destek vermeyi sürdüreceğiz. Onların sesine ses olmaya, gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Muhabir: İsmail Çimen