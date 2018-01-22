CHP Yalova Milletvekili İnce: CHP Genel Başkanlığına adayım

CHP Yalova Milletvekili İnce, "CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda, Genel Başkanlığına adayım. CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum." dedi.

Fotoğraf: AA/Özge Elif Kızıl

TBMM

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, partisinin eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i ölümünün ikinci yılında anarak başladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen ve "Böyle bir günde CHP'nin genel başkan adaylığı ile ilgili karşınızda olduğum için üzgünüm" ifadesini kullanan İnce, şöyle devam etti:

"Ancak hayatın içinde bunlar da var. Sayın Cumhurbaşkanı Afrin ile ilgili harekatı parti kongrelerinde konuşuyorsa, hayat da bir yandan devam ediyor demektir."

"Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun"

Afrin'de Türkiye'nin geleceğini korumak için mücadele eden askerlere başarı dileyen İnce, "Türkiye Cumhuriyeti kendisine içeriden veya dışarıdan yapılacak her türlü terör saldırısı karşısında mücadele etmek zorundadır. Afrin'de yapılan da Fırat Kalkanı'nda yapılan da budur. Ordumuz kendi güvenliğimizi sağlamak için meşru bir mücadele içindedir. Suriye topraklarından Türkiye topraklarına havan saldırıları yapılıyorsa, terörist sızmalar oluyorsa, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı vardır. Ve bu hak uluslararası hukuka da uygundur. Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

"2019 seçimleri köprüden önceki son çıkıştır"

AK Parti iktidarının izlediği politikaları eleştiren, Türkiye'nin parlamenter sisteminin yara aldığını savunan İnce, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin de zarar gördüğünü bildirdi.

İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP tarafından beslenip büyütülen FETÖ'cülerin darbe girişimi ve sonrasında ilan edilen olağanüstü hal ve tek adam rejiminin önünü açan 16 Nisan referandumu, Türkiye Cumhuriyeti'ni rotasından çıkarmıştır. Artık Türkiye'de demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlüklerden söz etme olanağı kalmamıştır."

Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan İnce, ülkeyi bu hale getirenlerin hala iş başında bulunduğunu ve onların ülkeyi sorunlarından kurtarmasını beklemenin gaflet olacağını iddia etti.

İnce, şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzde üç önemli seçim var. Bu seçimlerin olağan seçimler olmayacağını gösteren çok sayıda emare bulunmaktadır. Bu seçimler sonuçları bakımından siyasi partilerin başarısı ya da başarısızlığı olarak ifade edilemez. Çünkü bu seçimler, Türkiye'nin seçimleri haline gelmiştir. Bu seçimler parti çıkarlarının çok ötesinde, Türkiye'nin kaderini ilgilendiren yol ayrımlarıdır. Bu seçimler köprüden önceki son çıkıştır. Türkiye 2019 seçimlerinde yanlış bir yola girdiğinde başımıza gelecek olanları görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bu tehlike kendi gündelik sorunlarımızın çok önündedir. Türkiye'nin cumhuriyetçileri, kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar, ortak kaderi paylaşacaklardır."

"Parti içi tartışmaların hiçbir yerinde olmayacağım"

Atatürk ve cumhuriyetle sorunu olmayanların, ülkesine sevgiyle bağlı olanların bu süreçte hata yapmayacağını belirten İnce, uçurumun başındaki Türkiye'yi çekip almak için CHP'ye önemli görevler düştüğünü aktardı.

İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oy kullanacak delegelerin sadece genel başkan ve parti organlarının seçimini yapmayacaklarına değinerek, onların omuzlarında geleceğin sorumluluğunu taşıdıklarını ve cumhuriyetin delegeleri olduklarını söyledi.

İnce, "Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce veya başka adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye'nin demokrasisi, eğitimi, kalkınması, sanayisi, ekonomisiyle, gelişmesiyle yakından ve doğrudan ilgilidir. Bu kurultayın sonuçları sadece Türkiye'yi değil, komşularını, Ortadoğu'yu, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliğini de ilgilendirmektedir. CHP, bu devasa sorunları çözebilecek düşünce zenginliğine ve eylem mirasına sahiptir." ifadesini kullandı.

İnce, parti içi tartışmaların hiçbir yerinde olmayacağını, gündeminin ülke ve millet olduğunu da vurguladı.

"Cesur yüreklere ihtiyaç vardır"

Hayalinin, özgüveni yüksek bir CHP yaratmak olduğunu vurgulayan İnce, şu görüşlere yer verdi:

"Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak CHP'nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutları canlandırmaya, umutları yeşertmeye, tazelemeye, kardeşlik köprüleri kurmaya, atılımlar yapmaya ihtiyacımız vardır. 36. olağan kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum. İmza toplamaya da devam ediyorum. Bu kurultay sadece kurultay delegelerimizin, üyelerimizin değil, 80 milyonun kurultayıdır. 3 Şubat'ta 80 milyonu Ankara'ya davet ediyorum. Kaderinize, ülkenin kaderine el koyun diyorum. CHP'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir. Partime üye olsun olmasın herkesi Ankara'ya davet ediyorum."

İnce, 2019'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, genel başkanın iki dudağı arasında olmamasını da istedi.

"Tıpış tıpış oy vermemeliyiz. Gönüllü olarak oy vermeye gitmeliyiz" diyen İnce, CHP'nin 1 milyon 200 bin üyesinin görüşünün alındığı bir tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

İnce, "CHP'nin genel başkanı, 'Partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin' diyemez. Bunu dememelidir." dedi.

Soruları daha sonra yapacağı basın toplantılarında yanıtlayacağını belirterek, salondan ayrılan İnce'nin açıklamasına, bazı milletvekilleri ve partililer de katıldı.

Muhabir: Seval Güler