İSTANBUL

Eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını bildirdi.

Çabuk, Bostancı Green Park Otel'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'li üyelerin umut ışığının sönmüş vaziyette olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun kendisinden önceki genel başkanlar gibi davranışlar sergileyerek görevinden ayrılması gerektiğini savunan Çabuk, "2018 yılında sekiz seçim kaybetmiş bir genel başkan aday olmamalı. Kılıçdaroğlu CHP örgütüne umutsuzluk vermektedir." dedi.

Alpaslan Çabuk, CHP'nin tekrar iktidar alternatifi olması için genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Muhabir: Ünal Gündoğdu