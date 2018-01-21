CHP'li Altıok hayvan hakları için harekete geçti

TBMM - Seval Güler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, geçmişte hayvan haklarına yönelik hazırladıkları kanun tekliflerinin Meclis gündemine gelmediğini hatırlatarak, TBMM Başkanlığına sunmaya hazırlandıkları yeniledikleri teklifin ayrıntılarını AA muhabirine anlattı.

Hayvanlara yönelik suçların önlenmesi ve haklarının korunabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizen Altıok, bu kapsamdaki girişimlere tüm partilerin destek vermesini istedi.

Türkiye'de son bir yılda 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın yaşam hakkının gaspı edildiğine işaret eden Altıok, yasal düzenlemelerin yetersizliği ve bilinçlenmedeki eksiklik nedeniyle hayvanlara yönelik suçların cezasız kaldığını söyledi.

"Hayvanlar hisli varlıklar olarak tanımlanmalı"

Yeniledikleri, sivil toplum örgütleriyle değerlendirdikten sonra TBMM Başkanlığına sunmaya hazırlandıkları teklifin 35 madden oluştuğunu aktaran Altıok, düzenlemenin isminin de mevcut yasada olduğu gibi "Hayvanları Koruma Kanunu" değil, "Hayvan Hakları Kanunu" olacağını, bunun konuya daha doğru bir bakış açısını yansıttığını bildirdi.

Teklifte, hayvanların "hisli varlıklar" olarak tanımlandığının da değinen Altıok, canlıları onları mal olarak görmenin yanlış bir yaklaşım olduğunu aktardı.

6 aydan 3 yıla kadar hapis ve ağır para cezalar

Altıok, sahipsiz hayvanları öldürmenin Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirildiğini hatırlattı. "Mevcut yasaya göre bir hayvanı öldürmenin, tecavüz etmenin cezası, kapalı alanda sigara içmeyle, gürültü yapmayla eşdeğer." diyen Altıok, hazırladıkları düzenlemeyle caydırıcı cezalar getirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Cezanın caydırıcılıktaki önemine dikkati çeken Altıok, hazırladıkları metinde hayvanlara karşı işlenen suçlarda 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve ağır para cezaları getirildiğine vurgu yaptı.

"Savcılık kendiliğinden harekete geçebilmeli"

Altıok, hayvanlara yönelik suçların şikayetiyle ilgili de düzenleme öngördüklerini belirterek, "Yasanın en büyük eksikliklerinden biri de, işlenen kabahatin resen savcılık tarafından takip edilmemesidir. Yani şikayet olsun ya da olmasın savcılık kendiliğinden harekete geçebilmeli. Biz de teklifimizde bunu öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

"Keyfi yere dış görünüşleri değiştirilemeyecek"

Teklife göre, binada yaşayan evcil hayvanların keyfi yere ve bina sahiplerinin taleplerine göre yaşadıkları yerden çıkartılmasının önüne geçileceğini, Pet Shop'larda hayvan satışının, kumar, eğlence veya gösteri amaçlı kullanılmalarının, dış görünüşlerinin değiştirilmesi amacıyla ya da keyfi yere kulak ya da kuyruklarının kesilmesi engelleneceğini anlatan Altıok, hayvanların ticari birer obje olarak görülmesinin önüne geçileceğine işaret etti.