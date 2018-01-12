CHP'li Erdoğdu'dan 'cari açık' açıklaması

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "2017 yılı Ocak-Kasım dönemi cari işlem açığı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Bu haliyle cari açık milli gelirin yüzde 5'ine yaklaşacak ve Türkiye milli gelire oranla en fazla açık veren ülkelerden birisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan Kasım 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerinde, cari işlemler açığının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar artarak 4 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirtti.

Bunun sonucunda da 12 aylık cari işlemler açığının, 43 milyar 752 milyon dolar olduğunu ifade eden Erdoğdu, 5 ayda yüzde 20 artışta döviz ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışın da etkili olduğunu savundu.

Bu oranın dış yatırımcıları kaçırtacak bir görünüm olduğunu öne süren Erdoğdu, "Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında cari açığın eylül, ekim ve kasım aylarında hızla arttığı görülüyor. 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi cari işlem açığı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Bu haliyle cari açık, milli gelirin yüzde 5'ine yaklaşacak ve Türkiye milli gelire oranla en fazla açık veren ülkelerden birisi olacak." değerlendirmesini yaptı.

Cari açığın özellikle eylül ayı sonrası hızlandığını iddia eden Erdoğdu, "Cari açık finansmanında sıcak paranın payı arttı. 2016 yılı Ocak-Kasım arası dönemle karşılaştırıldığında portföy yatırımlarının 8,2 milyar dolardan 23,9 milyar dolara çıktığı görülüyor. Cari açığın finansmanının yüzde 60'ının portföy yatırımlarıyla gerçekleşmesi, Türkiye ekonomisinde sermaye girişinin uzun vade yerine, gittikçe kısa vadeli olarak gerçekleştiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Ocak-Kasım döneminde yabancıların doğrudan yatırımlarının 6,8 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Doğrudan yatırım girişlerinde üretken yatırımların değil gayrimenkul yatırımlarının payı artmaktadır. 6,8 milyar doların, 4,6 milyar dolarlık kısmı gayrimenkul alımıdır. Yani ülkemize gelen yabancılar, üretken alanlara yatırım yapmayı tercih etmemektedir. OHAL ortamında yabancı yatırımcıların tercihi, beklendiği gibi ranttan yana olmuştur. Bu yılın ilk 11 ayının dikkat çeken bir özelliği de kaynağı belirsiz döviz girişlerindeki yavaşlamadır. 2016'nın 11 ayında 8,5 milyar dolara yaklaşan girişler 2017'nin aynı döneminde 2,3 milyar dolara kadar düşmüştür. Bu da gelecek ile ilgili alarm verici bir gösterge olarak okunabilir."