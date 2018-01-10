CHP'li Tanal'dan 'gazetecilere erken emeklilik' teklifi

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti. Tanal, ziyareti sırasında dernekte bulunan TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu ile sohbetinde, gazetecilerin ağır şartlar altında çalıştıklarını, Meclise sunduğu gazetecilerin erken emekliliğine fırsat tanıyan yasa teklifinin gündeme alınmasını istedi.

Gazetecilerin taşıdığı kameranın 15 kilogram olduğunu belirten Tanal, bunun ilerleyen dönemde bel ve boyun fıtıklarına neden olduğunu, bu nedenle söz konusu rahatsızlığın da meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. TBMM İdare Amiri Gündoğdu ise bu konunun siyasi partilerin grup başkanvekillerinin bir araya gelerek değerlendirmesi gerektiğine işaret etti.

Gündoğdu'nun ayrılmasının ardından açıklama yapan Tanal, bir ülkenin gelişmişliğinin, basının fikirlerini özgürce açıklayabilmesiyle doğru orantılı olduğunu ifade etti.

"Basın, toplumun uyanık sesidir, bekçisidir" diyen Tanal, basının önündeki engellerin kaldırılmasının da ülkenin gelişmesinin önüne çekilen setin kaldırılması anlamına geleceğini kaydetti.

Muhabir: İsmail Çimen