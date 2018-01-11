Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda, 21 ilden milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı toplantıya Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye ve Trabzon illerinden milletvekilleri katıldı.

Muhabir: Enes Kaplan-Muhammed Boztepe