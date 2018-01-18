ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevaplayarak, değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" hakkındaki açıklamalarından sonra, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan görüşmelerde rahatsızlığın çok açık ve net şekilde dile getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Kendileri gazetelerde çıkan bu haberlere inanmamamız gerektiğini söylediler. Ben de gazetelerden değil bazı askerlerden gelen açıklamalar olduğunu söyledim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmemesi, terör örgütü PYD/PKK'ya verilen silah yardımı ve yapılan iş birliği gibi konulardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, ilişkilerde bu nedenle halihazırda gerginliğin olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Sözde bir terör ordusunun kurulması ilişkilerde geri dönülmez hasar açar ve çok farklı bir boyuta gider." diye konuştu.

"Müdahaleyi yapmak durumundayız"

Çavuşoğlu, ABD'nin, Türkiye'nin yanı sıra Fransa gibi koalisyon ülkelerine Rakka operasyonundan sonra verilen silahların toplanacağı yönünde verdiği sözü tutmadığını belirterek, "ABD, bize Münbiç'te verdiği sözü tutmadı." dedi.

Son açıklamadan sonra ABD'den somut adım beklediklerini söyleyen Çavuşoğlu, ABD'nin açıklamalarının ardından Türkiye'nin olası operasyonunun ertelenmeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Afrin'den Türkiye'ye her gün saldırı yapıldığını belirterek, "Üç taraftan bize tacizde bulunan terör örgütüne karşı bizim tedbir almamız meşru müdafaa hakkımızdır, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır ve biz müdahaleyi yapmak durumundayız." şeklinde konuştu.

"ABD pratikte verdiği sözü tutmadı"

ABD'nin PYD/PKK'ya verilen silahları Rakka operasyonundan sonra toplayacağı yönünde bugüne kadar birçok kez söz verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ABD'nin pratikte bu sözü tutmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, ABD'nin her şeyden önce terör örgütleriyle iş birliği yapmayı bırakması ve verdiği sözü tutması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'de artık siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "ABD, bana göre Suriye'nin gerçeklerini ya tam bilmiyor ya da bildiği halde inkar ediyor. Irak'tan derslerin alınması gerekiyor." diye konuştu.

"İdlib'de rejimin sadece ihlali değil ilerlemesi de var"

Türkiye'nin Rusya ile birtakım konularda görüş ayrılığı olsa bile bilgi paylaşımı gibi konularda özellikle son 1,5 yıldır koordineli bir şekilde çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda İdlib bölgesinde rejimin sadece ihlali değil ilerlemesi de var. Bunların da durdurulması gerekiyor. Soçi meselesi var. Soçi'ye muhalefetin gidebilmesi için bu bölgedeki ihlallerin, ilerlemenin durdurulması gerekiyor. Bir tarafta çatışma varken, diğer tarafta rejimle muhalefetin müzakere yapması ya da bir araya gelmesi mümkün olmaz. Gerçekçi değil."

"YPG masada yok"

Soçi'de 29 Ocak'ta yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde YPG'nin masada olmayacağının altını çizen Çavuşoğlu, diğer Kürtlerin de rahatsız olduğunu ve örgütün ideolojisini benimsemeyen birçok Kürt grup bulunduğunu anlattı. Kürtleri temsil edebilecek farklı gruplar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda Rusya ve İran ile bilgi paylaşımını sürdürdüklerini ifade etti. Çavuşoğlu, grupların kongreye üç ülkenin mutabakatıyla katılacağını da vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya olası Afrin operasyonuna karşı mı? Türkiye hava sahasını kullanabilecek mi?" sorusuna karşılık, Rusya'nın buna karşı olmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede hava sahasının kullanılması konusunu Rusya ve İran ile görüştüklerine işaret etti. Çavuşoğlu, "Nasıl İdlib'e gözlemci yerleştirmemiz Astana Mutabakatı çerçevesinde olduysa havadan müdahale için yine bu koordinasyonu yapmamız gerekiyor. Ayrıca, Suriye'de birçok aktör var. Bu bölgede farklı ülkeler, pozisyonlar ve üsler var ve havadan müdahale için bu koordinasyonun da iyi yapılması lazım ki herhangi bir kaza yaşanmasın. Bunları da Moskova'da Genelkurmay Başkanımız ve arkadaşlarımız görüşecek." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, hafta sonu yapacağı Bağdat ziyaretine ilişkin olarak da Irak'ın toparlanma sürecine girdiğini ve bu süreçte Türkiye'nin de desteklediğini ifade etti.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin en son ziyaretinde PKK'ya karşı ortak operasyon konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Suriye'nin istikrarı ne kadar önemliyse Irak'ın istikrarı ve güvenliğinin de kendileri için o kadar önemli olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Önemli olan bu mutabakatın somut adımlara dönüşmesi ve ben inanıyorum ki Irak ile iş birliği yaparak PKK'yı Irak'tan da temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Zuhal Demirci-Meltem Bulur