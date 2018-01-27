Fotoğraf: AA/ Abdülhamid Hoşbaş

ANTALYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin PYD/PKK'ya silah vermesine ilişkin, "Artık söylemden çok somut adım görmek istiyoruz. Silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Antalya Kültür Merkezi'nde İl Danışma Meclisi toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunu teyit etmesine yönelik" soruya Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısında da bu görüşmeyle ilgili farklı açıklamalar olduğunda konuyu vurguladığı yönünde karşılık verdi.

Çavuşoğlu, daha önceki konuşmada Trump'ın, "Artık YPG'ye, SDG'ye silah vermeyeceğini" söylediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu konuşmada da artık silah vermediklerini, 'artık vermiyoruz' diyerek, vurgulayarak söyledi. Ama Amerika'dan farklı sesler geliyor. Tabii McMaster Ulusal Güvenlik Danışmanı. Bu işleri koordine etmesi gereken kişi Washington'da. Dolayısıyla artık Amerika'nın o günde söyledim somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var. 'Vereceğiz diyen var, vermeyeceğiz' diyen var. Başkan başka bir şey söylüyor, Pentagondan başka şeyler geliyor. Burada arazide onlarla iç içe girmiş insanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı bir şey söylüyor."

"Terör örgütüyle tüm bağını koparması gerekiyor"

"Ciddi bir devlete yakışır biçimde artık söylemden çok somut adım görmek istiyoruz. Silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin bir terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar, 'PKK ile bir farkı yok' diye. Dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor. Bize kaybolan güveni tekrar tesis edecek bir adım atması lazım. Adımların atılması gerekiyor, bunları bize göstermesi gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, McMaster'in o gün Trump'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda söylediğini teyit ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Siz de görüşme yapacak mısınız?" sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Devamlı görüşüyoruz, sık sık telefonda görüşüyoruz. Washington Büyükelçimiz biliyor. Geçen gün Amerika'dan heyet geldi, çalışma grubu oluşturmuştuk. Bu çalışma grubu çerçevesinde terörle mücadele, terörün finansmanıyla mücadele gibi çok önemli konularda toplantılar yaptık. Konsolosluk, hukuki adli meseleler. Bu diyalog zaten devam ediyor, kopmuş değil ama güven zedelenmesi oldu. Bu da bizden kaynaklanmadı. Biz söz verdiğimiz zaman bu sözü yerine getiriyoruz. Bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan'ı seven sevmeyen de 'Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği zaman yapar' diyor. Bu imajı biz ABD'de de görmek istiyoruz. Maalesef bugüne kadar çok söz verildi. Münbiç'te, Rakka'da, silah verme konusunda. Bunlar maalesef tutulmadı. Tüm bu alanlarda söylemden çok somut adımlar görmek istiyoruz."

Çavuşoğlu, terörü bitirinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Muhabir: Ayşe Yıldız, Süleyman Elçin