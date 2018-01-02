Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, telefonda görüştü.

ANKARA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif telefon görüşmesi yaptı.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İran'daki protestolara ilişkin "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada ayrıca "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Muhabir: Dildar Baykan