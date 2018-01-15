HDP Sözcüsü Bilgen, eş genel başkanlık için henüz partinin kurullarında bir isim tartışması olmadığını belirterek, "HDP'nin bileşenleriyle bu tartışmalar yapılacak ve daha sonra Parti Meclisi listesinde, eş başkanlarda bir uzlaşma aranacak." dedi.

TBMM - ALPER ATALAY

HDP'nin 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek 3. Olağan Büyük Kongresi öncesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, örgütlü bulundukları illerde ve bazı büyük ilçelerde yerel konferansların yapıldığını, dün itibariyle 8 bölge esaslı olmak üzere bölge konferanslarının tamamlandığını söyledi.

Bu konferanslarda daha çok "HDP'den beklentiler, nasıl bir politik tutum alınması gerektiği ve nasıl bir örgütlenme modeli geliştirilmesi gerektiğine" dair tartışmaların yapıldığını vurgulayan Bilgen, toplantılarda, Parti Meclisi ile eş başkanlık adaylarına ilişkin önerilerin de yapılması gerektiğinin bileşenlerle paylaşıldığını kaydetti.

"Partinin kurullarında isim tartışması yapılmadı"

Medyada eş genel başkanlıklar için daha çok görünen isimler üzerinden yürütülen tartışmalar olduğuna işaret eden Bilgen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Henüz partinin kurullarında bir isim tartışması yapılmış değildir. Sadece öneriler yapılıyor. Bu öneriler kongre komisyonu tarafından derlenecek. HDP bileşenleri olan bir partidir. Bileşenlerle de bu tartışmalar yapılacak ve daha sonrasında Parti Meclisi listesinde, eş başkanlarda bir uzlaşma, ortaklaşma aranacak. Genel Kurula bu uzlaşılan öneriler sunulacak. Gayet tabii bu olmazsa da demokratik bir yarışın olması doğal gelişmedir. "

"Siyasette yenilenmeyi önemsiyoruz"

Gündemlerinde tüzük değişikliğinin olmadığını belirten Bilgen, iki dönem kuralıyla ilgili de bir sorunun veya ihtiyacın olmadığını anlattı. Bilgen, "Burada tabii çok özel, istisna bir olağanüstü durum olduğunda bunlar tartışılabilir ama şu an itibariyle bu kuralları değiştirmeye, esnetmeye dair bir beklenti, talep yok. Biz özellikle siyasette yenilenmeyi, gençlerin, kadınların önünü açacak dinamizmi önemsiyoruz. HDP bu anlamda varlık sebebi ile kendisini tarif etmiş bir partidir." diye konuştu.