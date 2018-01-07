TRABZON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, 2017 yılında Türkiye'nin ekonomisinin büyüdüğünü, ihracatla gelişerek zenginleştiğini söyledi.

AK Parti'nin, milletinin hisleri ve değerleriyle bezenerek yoluna devam ettiğini belirten Soylu, Türkiye'nin başına çok musibetler açılmaya çalışıldığını aktardı.

Soylu, Türkiye'nin, eski Türkiye çerçevesine oturtulmak istendiğini vurgulayarak, milletin buna izin vermediğine işaret etti.

"Tarihi bir yanılgı içerisinde olursunuz"

Türk milletine ve Türkiye'ye oyun kurulamayacağına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanlar, Suriye'ye 4 bin tır dolusu malzeme gönderenler, orada üsler kuranlar akıllarından geçirdiklerini başaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Buradan önemli birşey daha söylüyorum, Amerika'ya da Türkiye'yi karşısına almaya çalışanlara da tarihi bir yanlışla karşı karşıya kalırsınız. Bu coğrafyada karşısına alınmayacak tek millet Türk milleti, tek ülke Türkiye, tek vatan toprağı Anadolu'dur. Tarihi bir yanılgı içerisinde olursunuz. Bilin ki bunun maliyetini taşıyamazsınız."

Soylu, bu nedenle vatandaşlardan rahat olmalarını isteyerek, "Herkes hesabını iyi yapar. Hesabını iyi yapamayana da bu millet Çanakkale'de de gösterdi, Kurtuluş mücadelesinde de gösterdi, 15 Temmuz'da da gösterdi. Arkasında kim olursa olsun bu millet dersini verdi." diye konuştu.

"Sorumluluğumuz birbirimize aittir"

Türk milletine mahçup olmamak için gayret gösterdiklerini ve mücadele ettiklerini aktaran Soylu, "Attığımız her adımı iyi ölçüp biçiyor, alnınıza en ufak bir leke getirmemek için ne söyleyeceğimizi, nasıl dik duracağımızı ve milletimizin menfaatini nasıl koruyacağımızı ortaya koyuyoruz." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve kabine üyelerinin büyük bir uğraş içerisinde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sorumluluğumuz birbirimize aittir. Memleketimizi hangi musibetle karşı karşıya bırakıyorlarsa bilmenizi istiyorum ki o musibetle mücadele etmek ve ülkemizin geleceğini aydınlığa taşımak bizim sorumluluğumuzdur. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi planı ortaya koyarlarsa koysunlar bizden sonra gelecek nesiller, bizim ve bizden önceki nesillerden çok daha müreffeh, çok daha zengin, güçlü ve bütün dünyaya sözünü hüküm olarak geçiren bir Türkiye'de yaşayacaklar Allah'ın izniyle."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve plaket verdi.

Muhabir: Hakan Burak Altunöz