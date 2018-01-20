İl ve ilçe seçim kurulları yeniden oluşturulacak

ANKARA

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararında, 2016 Ocak ayında kurulan il ve ilçe seçim kurullarının 2 yıllık görev sürelerinin 2018 Ocak ayında dolacağından, bu kurulların Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 15, 18 ve 19. maddeleri hükümleri uyarınca 2018 Ocak ayının son haftası içinde 2 yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturulması gerektiği belirtildi.

YSK, bu nedenle il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulması kuruluş esas ve ilkelerinin belirlenmesi için oluşturulan komisyonun çalışmalarını inceledi.

Buna göre, il ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 15, 18 ve 19'uncu maddelerinde yazılı usullere göre, açıklanan esaslar da gözetilerek, 2018 Ocak ayının son haftasında ve 2 yıllık süre için yeniden kurulacak.

İl ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, yasalarla belirlenen görevlerle birlikte, yapılacak tüm seçimleri, halk oylamalarını, seçmen kütükleri yazımı, denetimi ve güncelleştirilmesi işlemlerini yönetecek.

Kurulların oluşumu ile yapılan her değişiklik, tutanağa bağlanıp ant içme tutanağı ile birlikte YSK Başkanlığı ile seçime katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlenen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilecek.

Muhabir: Ali Kemal Akan