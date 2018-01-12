UŞAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il binasının açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Uşak'ta partililere seslendi.

Milletin desteğiyle partileştiklerini dile getiren Akşener, "İYİ Parti bir cesurlar hareketidir. Tabandan örgütlenerek geliyoruz. Tüm illerde örgütlenme çalışmalarımız sürüyor, bu hafta sonu itibariyle 25 ilde parti binalarımızın açılışını gerçekleştirmiş olacağız, bunu cesur insanlar sayesinde yaptık." dedi.

Partisinin hiçbir siyasi partinin devamı olmadığını, Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir hareket olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Benim öngörüm 15 Temmuz 2018'de seçim olacak, seçime süre varken MHP Genel Başkanı'nın AK Parti ile iş birliği arayışına girmesi şaşırtıcı. Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'yi HDP ve CHP ile yan yana getiren bir tavsiyesi var. Sayın Bahçeli bize tavsiye verecek konumda değil, siyasette nezakete, zerafete ihtiyaç var. Bahçeli'nin bizimle ilgili yorumlar yapmasını doğru bulmuyorum. 70 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde tüm illerde aday göstermeyi hedefliyoruz, bazı büyükşehirlerde iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok kente talibiz, alabileceğimizi gördüğümüz iller var. İç Ege, Trakya ve Akdeniz sahili merkez sağ seçmenin güçlü olduğu yerler. Bu bölgelerde seçmenin bir bölümü AK Parti'ye bir bölümü CHP'ye kaydı çok azıda MHP'ye. Biz bu şehirlerin tümünde çok iddialıyız."

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Akşener, OHAL'in uzatılmasına da tepki gösterdi.

Akşener daha sonra partisinin Uşak il binasının açılışını yaptı.

Etkinliğe, İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz ile partililer katıldı.

Muhabir: Soner Kılınç