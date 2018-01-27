Kılıçdaroğlu'ndan Zeytin Dalı Harekatı gazilerine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ederek, "Ziyaretimizden de son derece memnun oldular. Moral buldular. Onlara şifalar diliyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Doğukan Keskinkılıç

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak başkentte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti.

"Hepsinin moralleri çok iyi"

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, gazileri ziyarete geldiğini belirterek, "Tedavi oluyorlar. Hepsinin moralleri çok iyi. Ziyaretimizden de son derece memnun oldular. Moral buldular. Onlara şifalar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, bazı genel başkan yardımcıları da eşlik etti.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu