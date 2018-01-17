Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı

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Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, komisyon çalışma takvimi; komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve komisyona davet edileceklerin tespiti konuları ele alındı.

Tezcan, toplantının başında yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünce uyuşturucu madde tanımının, "bitkisel kökenli veya sentetik olup merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel ya da ruhsal bağımlılık hallerine yol açan ve tutku yaratan maddeler" olarak yapıldığını belirten Tezcan, "Uyuşturucu madde bağımlılığı bireyin yanı sıra aileyi, toplumu ve devletleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bağımlılık, hali sadece bireyin üstesinden geleceği bir hastalık değildir. Bununla toplum ve devlet bazında mücadele etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tezcan, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin dünyadaki uyuşturucu ile ilgili raporuna göre 15-64 yaş arası genel nüfusta en az bir defa uyuşturucu kullanım oranının yüzde 5,2 olduğuna işaret etti. Tezcan, bu yaşlardaki kişilerin uyuşturucu kullanım oranının Fransa'da yüzde 41, Danimarka'da yüzde 36, Türkiye'de ise yüzde 2.7 olduğunu söyledi.

Oranın düşük çıkmasının sevindirici olduğunu, ancak bunun daha da aşağılara çekilmesini isteyen Tezcan, Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre ise yasa dışı uyuşturucu pazarının 24 milyar Avroya sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin toplumsal yapı ve aile ilişkilerinde güçlü bir ülke olduğunu, bunun da Avrupa ve ABD'deki uyuşturucu madde kullanımı ile kıyaslanamayacak derecede düşük seviyede seyretmesine neden olduğunu vurgulayan Tezcan, "Her bir bireyin sağlığı bizim için çok önemli. TUBİM'in 2011 yılında yaptığı araştırmalara göre, eğitim seviyesi arttıkça uyuşturucu kullanım oranının da attığı görülmektedir. Doğrudan madde bağımlılığına bağlı ölümlerin 24 il üzerinden yapılan araştırmasında ilk 4 sırayı İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin almaktadır. " ifadesini kullandı.

Muhabir: İsmail Çimen