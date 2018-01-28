Fotoğraf: AA/Zehra Melek Çat

İSTANBUL

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Afrin Türk milletinin oksijen kaynağıdır. Afrin biterse, Afrin yok olursa oksijenimiz biter, yaşama hakkımızı kaybederiz. Orada askerimiz şehit olurken, askerimizi suçlayan aydın geçinenlere bakmayınız, holdinglere bakmayınız, medyanın sahtekarlarına bakmayınız. Siz, biz el ele dolaştığımızda, birbirimizi ikna ettiğimizde burada yüreğini koyan hanımlarımızla bağımsız, onurlu, bütün dünyaya meydan okuyan Türkiye'yi inşa edebiliriz." dedi.

Adan, partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığı tarafından ilçede bir otelde düzenlenen partiye katılım töreninde yaptığı konuşmada, kadının Türk medeniyetinin simgesi olduğunu dile getirdi.

Kadının namus, şeref olduğunu ifade eden Adan, "Türk milleti vatana 'baba vatan' dememiş, vatana 'ana vatan' demiş. Anayı, yani kadını bu kadar kutsal bir yere taşıyan büyük bir milletin çocuğu olduğumuz için, evladı olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır. İnancımıza baktığımız zaman kadın da çok değerlidir. Kadının, annelerin ayaklarının altını öpmek, ona saygı duymak, hepimize cennetin kapısının açılacağı büyük bir anlam yüklemiştir. Vatanına 'anavatan' diyen, inancında kadının, ananın ayaklarının altını cennetle müjdeleyen bir büyük milletiz biz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadını değil, dünyada kadın ikinci plandayken 1934'te 5 Aralık tarihinde seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Bizde hem inancımıza göre hem değerlerimize göre hem yasalarımıza göre kadınımız her şeyin önündedir ve önünde olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Adan, Türkiye'nin zorda olduğunu, MHP'nin kurulduğu günden bugüne memleket meselesi olduğunda hiçbir hesap yapmadan bu milletin birliği, geleceği için hayatını koyan bir siyasi geleneğe sahip olduğunu vurguladı.

"NATO ülkesinin sınırlarını NATO korur"

Adan, MHP güçlendiği zaman insanların işsiz kalmayacağını, Türkiye'de herkesin adaletli yaşayacağını söyledi.

Adan, tören sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların her zaman kutsal kabul edildiğini belirterek, "Zaman zaman çok kötü şeylere şahit oluyoruz. 15 yaş altı çocukların hamileliğinden bahsediliyor. Gerçekten milletimize yakışmayan durumlardır. Devlet görevlilerinin biraz daha dikkatli çalışmasında, bu işleri takip etmesinde, bunlara müsaade etmemesinde büyük yarar vardır." şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında da açıklamalar yapan Adan,"Afrin'de şehit verirken muhalefet partilerinin ve bir kısım aydının milletimizi inciten tutumunu protesto ediyoruz. Afrin'i, sınırlarımızı ihmal ederseniz, İstanbul'u da Ankara'yı da koruyamazsınız. Bugün Türk milleti Afrin'de verilen mücadelenin yanında yer almalıdır. CHP'nin zaman zaman yaptığı, özellikle yabancıların da yaptığı propagandaya denk ifadeleri milletimizi incitmektedir. Türkiye'deki bütün aydınların, siyasi partilerin bugün Türk milletinin içinde bulunduğu sıkıntının kavranması ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin yanında olması gerekir. ABD, bu coğrafyaya ihanet etmiştir. PKK'nın aynısı olan terör örgütüne silah vermeye devam etmektedir. Bu silahları niye veriyorlar? Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesinin sınırlarını NATO korur. Fakat kendileri NATO'dan bağımsız sınırları koruyacağız diye birilerini silahlandırdıklarını ifade ettiler, sonra bundan vazgeçtiler. En son Amerikan sözcüsü PKK'ya nasıl yardım ettiğini ifade etti. Türk milletine sesleniyorum, PKK'ya silah verildiği bir dönemde milli birlik içinde, beraberlik içinde devletin yanında yer almayacağız da ne zaman yer alacağız?" şeklinde konuştu.

Muhabir: Zehra Melek Çat

