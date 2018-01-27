MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, "Onlara göre DEAŞ'ı görmezden gelen Türkiye, DEAŞ'la mücadele eden güçlerle uğraşmaktadır. Oysa DEAŞ'a en büyük darbeyi Türkiye Cumhuriyeti devleti vurmuştur." dedi.

ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP yetkililerinin garip bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Özgür Suriye Ordusu güçlerini DEAŞ ve El Kaide'yle özdeşleştirmeye, irtibatlandırmaya çalıştığını belirterek, "Bu tehlikeli politik hamlelerin ardında esas ABD vardır." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca terör örgütleri tarafından hedef alındığını ve tehdit edildiğini belirtti. Türkiye'nin ve milletin, üzerine dalga dalga gelen istilaların altından kalktığını ve kirli taarruzlara karşı daima dimdik durduğunu vurgulayan Adan, uzun süredir işgalci kuvvetlerin Irak ve Suriye topraklarında kan ve ateşle çizmeye çalıştıkları bir harita olduğunu aktardı.

"Türkiye, kanuni ve insani hakkından güç alarak ilerleyecek"

Celal Adan, başarıyla gerçekleşen El Bap operasyonu ve Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının sahadaki tezahürleri olduğunu bildirdi. Adan, müdahale edilmesi gereken yerlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kanuni ve insani hakkından güç alarak ilerleyeceğini vurguladı.

CHP, ÖSO ile El Kaide'yi özdeşleştirmeye çalışıyor

Afrin'de ilerleyen Türk ordusunun karşısında yabancı menşeli silahlarla donanmış bir terör örgütü bulduğuna dikkati çeken Adan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dost ve müttefik olduğu iddiasında bulunan batılı ülkelerin yetkilileri, suçüstü yakalanmışlardır. Bu yakalanmanın verdiği psikolojik hal ile de yalan beyanda bulunmakta, dün söylediklerini bugün inkar etmekte, dünya kamuoyunu yanıltacak söylemler üretmektedirler. Onlara göre, Türkiye Cumhuriyeti DEAŞ'la uğraşmaktan imtina etmektedir. Onlara göre DEAŞ'ı görmezden gelen Türkiye, DEAŞ'la mücadele eden güçlerle uğraşmaktadır. Oysa DEAŞ'a en büyük darbeyi Türkiye Cumhuriyeti devleti vurmuştur. Bu sırada garip bir şekilde CHP'nin yetkilileri de Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte operasyonda görev alan Özgür Suriye Ordusu güçlerini DEAŞ ve El Kaide'yle özdeşleştirmeye, irtibatlandırmaya çalışmaktadır. Bu tehlikeli politik hamlelerin ardında esas ABD vardır. ABD tarafından PYD'ye verilen ve PKK'nın bir cebinden diğerine aktarılarak Mehmetçik'e doğrultulan silahların üzerini örtmeye çalışmaktadır."

Adan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, yaptığı açıklamada YPG veya PYD yerine doğrudan PKK diyerek yardım ettikleri kişileri gerçek isimleriyle tescil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elbet düşman düşmanlığını yapacaktır. Fakat bu milleti esas yaralayan, bu milletin bağrında yaşayıp onun verdiği can savaşında arkasından kuyu kazanlardır. 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek Türkiye'nin namus mücadelesine leke sürmeye çalışan Tabipler Birliğinden Türkiye'yi El Kaide'yle işbirliği yapmakla suçlayan CHP yöneticilerine kadar Türkiye'nin arkasından dolap çevirmeye çalışanları bu millet hafızasına satır satır kaydetmektedir. Mehmetçik Afrin'de PKK'nın başını ezecektir. PKK, orada darbe aldıkça burada feryat edenler ise kimlerle aynı bedenin farklı uzuvları olduğunu millet vicdanının karşısında izah etmek zorundadırlar."

Muhabir: Zehra Aydın

