MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milli ittifak ruhunun, beka ve birliğimizi teminat altına alıp küresel ve bölgesel kanlı operasyon ve oluşumlara karşı set çekeceği çok iyi bilinmelidir." dedi.

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin maruz kaldığı sıcak ve yakın tehditlerin aşılabilmesi için yeşermiş ahlaki ve milli ittifak ruhunun, beka ve birliğimizi teminat altına alıp küresel ve bölgesel kanlı operasyon ve oluşumlara karşı set çekeceği çok iyi bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "PKK/PYD tarafından istilaya uğrayan, yöre halkına eziyet ve zulmedilen Afrin’in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği milli bir mecburiyet, ahlaki ve hukuki bir mükellefiyettir." dedi.