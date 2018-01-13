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Partisinin Turgutlu ilçe teşkilatını ziyareti sırasında partililerle sohbet eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

"Veli Ağbaba gibi isimlerin MHP'ye karşı kin duyan, MHP'nin düşmanı kişiler" olduğunu söyleyen Erkan Akçay, "Aslında cevap vermeye değmez. Çünkü bunu konuşan şahıs, siyasi bir müptezel ve siyaseten de meczup birisi. Cumhuriyet Halk Partisi, eski Dev-Yol artığı bir militanı CHP sözcüsü yapmış." dedi.

CHP'li milletvekillerinin PKK ve Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye kanun ve önerge olarak getirdiklerini savunan Akçay, "Cumhuriyet Halk Partisinin bazı yönetici ve milletvekilleri adeta PKK ve FETÖ'nün savunuculuğunu yapmaktadır. PKK ve onun elebaşı, İmralı canisi Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye kanun teklifi olarak getiriyor, önerge olarak veriyorlar. Bunları görmek ve anlamak, uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor. Bunun için millet olarak kesinlikle milli birlik ve beraberlik içerisinde olmak durumundayız. Onları da kendi kaderleriyle baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Muhabir: Haluk Satır