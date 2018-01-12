MHP Grup Başkanvekili Usta, ekonomi alanında ciddi reform ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hükümete hep söylediğimiz bir şey var; biz bu memleketin hayrına olacak her şeyde elimizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

ÇORUM

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde sanayici ve iş adamları ile bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, iş dünyası temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Usta, Türkiye'de ekonomik alanda reform yapılması gerektiğini savundu.

Yapılacak reformların orta ve uzun dönemde fayda sağlayacağının altını çizen Usta, şunları kaydetti:

"Çok ciddi reform ihtiyacı var. Türkiye uzun süredir ekonomi ile ilgili alanlarda reform yapmıyor. Bu şekilde sürdürme imkanımız kalmadı ve göstergeler bozuluyor. Bu ülke bizim. Enflasyon göstergesi bozuluyor. Yüzde 6'ya kadar düşmüş enflasyon, yeniden kafasını kaldırdı ve kararlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Şu anda gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4 enflasyon oranları var. Gelişmiş ülkelerde yüzde 1'in altında. Böyle bir ortamda bizim yüzde 12 enflasyonumuz var. Üç katı. Bize rakip ülkelerde yüzde 4-5 enflasyon varken bizde yüzde 12 olmasını bu ekonomi kaldırmıyor. Bunun faize ve başka şeylere yansıması oluyor. Dolayısıyla burada alınması gereken kararlar var. Bizim de hükümete hep söylediğimiz bir şey var; biz bu memleketin hayrına olacak her şeyde elimizi taşın altına koymaya hazırız, desteklemeye hazırız."

Hükümete çağrıda bulunan Usta, "Reform ajandanızı getirin. Konuşmalarımızda hep öneri ağırlıklı gidiyoruz. Bir muhalefet partisi olarak sorunu elbette söylememiz lazım ama çözüm önerisini de peşinden söylüyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Kemal Ceylan







