TBMM

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Gündeme geçilmeden önce Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Genel Kurulu bilgilendiren Canikli, "Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedefin hava kuvvetleri tarafından imha edildiğini ve kara harekatı kapsamında 4370 hedefin ateş altına alındığını belirten Çanikli, "Bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır." bilgisini verdi.

Muhabir: Alp Özden

