Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Biz 2017'de hissettirmediğimiz gibi 2018'de de şehirlerimizde su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Bir defa bunu net olarak söylüyorum." dedi.

AFYONKARAHİSAR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz 2017'de hissettirmediğimiz gibi, 2018'de de şehirlerimizde su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Bir defa bunu net olarak söylüyorum." dedi.

Eroğlu, bir otelde gerçekleştirilen "2017 Yılı Afyonkarahisar Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı"na katılmak üzere geldiği kentte, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bu yıl son 44 yılın en kurak yılının yaşandığını belirten Eroğlu, "En son 1973 ve 2007 yılı kurak yıl ama şöyle ifade edeyim, eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi. Ama biz 15 yılda 505 baraj, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. İçme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun." diye konuştu.

"Şehirleri susuz bırakmamak birinci hedefimizdir"

Özellikle bazı şehirlerde 1994 veya 2003 öncesinde su sıkıntısının yaşandığına dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız, çocuğuna su veremediği, temizlik yapamadığı, 30-40 litrelik bidonları üst katlara çıkarmaktan bel fıtığı olduğu günleri hatırlıyor. Biz 2017'de hissettirmediğimiz gibi, 2018'de de şehirlerimizde su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Bir defa bunu net olarak söylüyorum. Her yıl nisan ve mayıs ayında toplantı yapıyoruz. Bizim bu durumlara göre A, B ve C planlarımız var. Onlardan hangisini uygulayacağımızı tespit ediyoruz. Şehirleri susuz bırakmamak birinci hedefimizdir. Sanayiyi susuz bırakmayacağız."

Eroğlu, tarımsal sulama alanında genellikle en büyük sıkıntının Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi GAP bölgesindeki şehirlerde yaşanabildiğine işaret ederek, "Şanlıurfa'da 2017'deki yağışlar beklenenin ancak yüzde 35'i oldu. Yüzde 65'i gelmedi. Dolayısıyla oralarda da ilgili milletvekilleri, bakanlarla oturacağız. Az su kullanarak arazisini sulaması için damlama ve yağmurlama sulama sistemlerini çiftçilerle birlikte hayata geçireceğiz. Hazırlıklara başladık." ifadelerini kullandı.

Barajlarda yüzde 33 doluluk oranının olduğunu dile getiren Eroğlu, "Barajlarda üçte bir doluluk var. Ama bazı bölgelerde su fazla, Güneydoğu Anadolu gibi az yağış düşen bölgelerde suyumuz az. Orada tasarrufa riayet edeceğiz. Ama Şanlıurfa'yı, Diyarbakır'ı susuz bırakmayacağız. Şırnak'ı, Gaziantep'i, Kilis'i susuz bırakmayacağız." diye konuştu.

"Vatandaşlarımız merak etmesin"

Yapılan tahminlere göre bugün bazı bölgelerde yeterli miktarda yağış beklendiğini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü Ege ve Karadeniz'de, pazar günü de özellikle Ege, Güney Doğu'nun bir kısmı hariç diğer bölgelerde yağış var. Önümüzdeki hafta perşembe günü Güneydoğu'da yağış bekliyoruz. İyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız. Vatandaşlarımız merak etmesin, biz vatandaşların su ihtiyacını düşünüyoruz. Bütün Türkiye'nin, 80 milyon nüfusun su ihtiyacını karşılamak için çok çalışıyoruz. Bir yılda 205 baraj açtık. Türkiye yarı kurak bölgede. Yağan yağmuru biriktirmemiz lazım. Biriktirmezsek, denize akarsa, kullanacak su bulamayız. Büyük yatırımlar yaptık. Şu anda her yere suyu ulaştıran bir hükümet var. Dünyada 2,5 milyar insan su sıkıntısı çekiyor, 1,5 milyar insanın suyu yok. Sadece Türkiye'de değil, Afrika'da da 1 milyon 750 bin kişiye su götürdük."

Eroğlu, kuraklık için endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazıları çıkıyor, ellerinde bilgi yok. Teknoloji bizde. Dünyada ilk 6'ya giren teknolojiyi kurduk meteorolojiye. Eskiden elle okunurdu. Bir haftada Ankara'ya gelirdi. Şimdi cep telefonlarına yüklediğiniz zaman, bütün Türkiye'nin hava durumunu dünyanın her yerinden görmek mümkün. Merak etmesinler. İnşallah biz bu yılı da büyük kuraklığı da çok iyi şekilde atlatacağız."

Muhabir: Canan Tükelay