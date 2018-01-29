Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "81 ille ilgili planlama çalışmaları yaptığımız için kuraklıkla ilgili herhangi bir sıkıntı çekilmeyecek. Türkiye'nin hiçbir şehrini susuz bırakmayacağız." dedi.

BOLU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kuraklığa karşı 81 ille ilgili planlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin hiçbir şehrini susuz bırakmayacağız." dedi.

Bakan Eroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu'da, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Bolu'nun doğa turizmi anlamında daha iyi tanınması için mart ayında geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bir gazetecinin, barajların doluluk oranları hakkındaki sorusu üzerine Eroğlu, "İçme suyu barajlarında doluluk oranları şu anda yüzde 40'a yükseldi. Yağışlar devam ediyor. İnşallah bu hafta da yağışlar devam edecek. Dolayısıyla herhangi bir mesele yok." ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, geçen sene 44 yılın en kurak yılının yaşandığını anımsatarak, "Ama bizim tedbirlerimiz var. 81 ille ilgili planlama çalışmaları yaptığımız için kuraklıkla ilgili olarak herhangi bir sıkıntı çekilmeyecek. Türkiye'nin hiçbir şehrini susuz bırakmayacağız." dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Yılmaz, Bakan Eroğlu'na hediye takdim etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililerle bir araya gelen Eroğlu, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ve partililere, bakanlığının Bolu'ya yaptığı yatırımları anlattı.

Bakan Eroğlu, 2019'da yapılacak seçimlerin ülke için çok önemli olduğuna değinerek, partililerden, her kesimi kucaklayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz