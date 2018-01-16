TBMM Başkanı Kahraman, "Filistin meselesine ilgili BM kararı ve yerleşik parametreler çerçevesinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmadan bölgesel ve hatta küresel barış sağlanamaz. Adil ve kalıcı barışın kapısının anahtarı Kudüs'tür." dedi.

TAHRAN

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tahran'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı'na katıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açılışını yaptığı konferansta konuşan Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel selam ve başarı dileklerini iletti.

İSİPAB'ın, İslam dünyasında parlamentoları bir araya getiren yegane kuruluş olduğunu ifade eden Kahraman, platformun, İslam dünyasının karşılaştığı ortak meselelerin ele alınması için önemli bir imkan sunduğunu belirtti.

İslam dünyasının, Kudüs meselesi başta olmak üzere insani sorunlar karşısında tek yürek olması gerektiğini vurgulayan Kahraman, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine işaret etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimini şiddetle kınayan ve Türkiye'ye destek veren ülkelere teşekkür eden Kahraman, İSİPAB'ın Türkiye ile dayanışmasını samimiyetle gösterdiğini anımsattı.

Türkiye'nin 1925'te Kudüs'te açtığı başkonsolosluğu ile ilk kıblegah Kudüs'te temsilciliği olan tek Müslüman ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Kahraman, "Filistin meselesine ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararı ve yerleşik parametreler çerçevesinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmadan bölgesel ve hatta küresel barış sağlanamaz. Adil ve kalıcı barışın kapısının anahtarı Kudüs’tür. Türkiye barış sürecine gereken her türlü desteği vermiştir, vermeye devam edecektir." diye konuştu.

"Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonu hep birlikte kırmalıyız"

Kriz ve buhranlar başlamadan önce gerekli tedbirleri almanın önemine işaret eden Kahraman, Türkiye'nin önleyici diplomasi ve arabuluculuk konularında uluslararası farkındalığın artırılmasına önemli katkılarda bulunan "Barış için Arabuluculuk" girişimine eş-başkanlık ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Birinci Arabuluculuk Konferansı'na da yine ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Bu Konferansın, İslam İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında arabuluculuk alanında sürdürülen kapasite inşa çalışmalarına katkı yapması ve İslam dünyasında yaşanan ihtilaflara çözüm bulunmasını teşvik etmesini hedeflediklerini anlatan Kahraman, "İSİPAB olarak hakları ve gelecekleri için mücadele eden Müslüman toplumlara daha fazla sahip çıkmalıyız ve bu meyanda Kuzey Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemci statüsüne sahip Kıbrıslı Türk kardeşlerimize karşı on yıllardır uygulanan haksız izolasyonu hep birlikte kırmalıyız. Adada Türk tarafı aleyhine adaletsizce bozulan dengelerin bir ölçüde düzeltilmesi suretiyle kalıcı ve adil bir çözüme katkıda bulunmak, tüm Müslümanların ortak meselesi ve ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Kahraman, İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSİPAB kararları doğrultusunda, Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlığı ile Ege Denizi'ndeki On İkiadalar'da yaşayan Türklerin temel haklarını korumanın da herkesin görevi olduğunu söyledi.

"Terörizmin önlenmesi devletlerin birlikte hareket etmesiyle mümkün"

Terörün insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Terörizmin önlenmesi devletlerin bir araya gelerek, birlikte hareket etmesiyle mümkündür. FETÖ, PKK/PYD, DEAŞ, DHKP-C, her ne şekilde tezahür ederse etsin, tüm terör örgütlerine karşı küresel mücadelenin önemini her zaman vurgulamaktayız. Terörle mücadelede esasen, terörizmin ve aşırıcılığın kökenine inmek gerekmektedir. Bu bağlamda yönetim zafiyetlerinin, sosyoekonomik eşitsizliklerin, kırılganlıkların, adaletsizliklerin ve zayıf noktaların ortadan kaldırılması için samimi ve somut çabalara ihtiyaç vardır. Benzer şekilde, başta Batı ülkeleri olmak üzere, dünyada yaşanan İslam düşmanlığına karşı da samimi ve somut çaba harcamalıyız. Batı ülkelerinde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, ırkçı ve ayrımcı uygulamalar ve zaman zaman şiddete varan çok ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır."