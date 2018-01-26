TBMM Başkanı Kahraman, TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Her dinde ve hukukta meşru müdafaa haktır. Bizim şu anda Afrin'deki hadisemiz de meşru müdafaadır." dedi.

Fotoğraf: AA/ Ahmet Işık

BATMAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Elbetteki haksız yere hareket edip zalim olmayacağız. Her dinde ve hukukta meşru müdafaa haktır. Bizim şu anda Afrin'deki hadisemiz de meşru müdafaadır." dedi.

Kahraman, Birlik Vakfı'nca yapılacak "Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü Çalıştayı"na katılmak üzere Batman'a geldi.

Vali Ahmet Deniz ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u makamlarında ziyaret eden Kahraman, daha sonra Birlik Vakfı Batman Şubesini ziyaret etti.

Kahraman, Türkiye Petrollerine ait Kristal Park'ta verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin, darbelerle önünü kesmeye çalıştıklarını söyledi.

"3,5 misli büyüdük"

Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü vurgulayan Kahraman, şunları belirtti:

"(Büyük başın derdi büyük olur) diye bir söz var. Büyüdükçe ürküntü veriyoruz, ürkenler önümüzü kesmeye çalışıyor. Her sahada büyüdük, petrolümüz var ama çok cüzi. Biz petrol zengini değiliz, madenlerden dolayı da değiliz. Biz, insan unsurumuzdan dolayı zenginiz, fevkalade büyük bir sermayemiz var. 2002'den sonra 3,5 misli büyüdük bu yüzden önümüz kesilmek isteniyor."

"Take off noktasındayız"

"Güzel bir cihan devletimiz vardı, fevkaladeydi, bir rüzgar esti yıkıldı." ifadesini kullanan Kahraman, şöyle devam etti:

"1950'de kendimize geldik 1960'ta yine devrildik. Başbakan, Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı asıldı, 'Diktatör bunlar, hırsız bunlar, suistimal yapıyor bunlar, hürriyet yok.' Aynı ittihat terakkinin sloganlarıydı. Aynı sloganları tekrar bizim yaşadığımız bu dönemde gördük."

Kahraman, 28 Şubat'ta tankların Sincan'da yürütülmesini anımsatarak, "Yine hedef aynı, yine uçağın kalkacağı noktaya denen 'Take off' noktasındayız. Tam kalkacağız, önümüz kesiliyor. O menfur 15 Temmuz gecesini yaşadık. 16 Temmuz'u düşünebiliyor musunuz? O hain kukla FETÖ'nün bu hareketinde netice alsalardı biz Suriye'ydik, Arakan'dık, perişandık." İfadelerini kullandı.

"Senin ne işin var 4 bin 900 tırla benim hududumda"

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'ye silah yardımı yapmasına tepki gösteren Kahraman, şu değerlendirmede bulundu:

"Sen niçin 'Benim tehdidim geçerlidir.' deyip de DEAŞ'ı üretiyorsun, PYD diyorsun. İsimler değişir ama hedef aynı, ayağa kalkmamızı önlemek. Bizim daha önce yaptığımız Fırat Kalkanı Harekatı bu, Zeytin Dalı Harekatı bu, devam edeceğiz, kurutacağız, terörü kurutacağız. Bütün müdahaleler boşa ama bunun için birlik lazım. Hep beraber olmamız lazım."

TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olanlara tepki gösteren Kahraman, şöyle devam etti:

"Önceki gün Avrupa Parlamentosu'nda bir şaşkın milletvekili kendi ülkesini şikayet ediyor, 'Neden bu işlere mani olunmuyor?' diye. Şaşkın, cahil. Bir söz var 'tahsil cehaleti alır ama merkeplik baki kalır.' diye. Bir moda çıktı bir ara, sanatçı denilenler, kuyular kazdılar, oyuncak tabancalar ve tüfekler topladılar ve basının önünde gömdüler. Ne o, 'silahsızlanacağız, barış istiyoruz.' Yok canım, bu, bizdeki cihad ruhunu almaktır ve yanlıştır. Elbetteki haksız yere hareket edip zalim olmayacağız. Her dinde ve hukukta meşru müdafaa haktır. Bizim şu anda Afrin'deki hadisemiz de meşru müdafaadır."

Kahraman, gençleri yanlışa yönlendirenlerin yolunu tıkayacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, böldürtmeyeceğiz, bayrağı indirtmeyeceğiz, ezanı susturtmayacağız. Başarılı olamayacaklar." sözlerine yer verdi.

Muhabir: Selman Tür