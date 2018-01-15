ANKARA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) ev sahipliğinde, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın moderatörlüğünde düzenlenen "Uluslararası Basın Mensuplarının Gözüyle ABD'nin Kudüs Kararı" paneline katıldı.

Çavuşoğlu, Akarca ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile "Fotoğraflarla Barışı Arayan Şehir 'Kudüs'" sergisinin açılışının ardından yaptığı konuşmada, panelin insanlık tarihinin sessiz ve kederli tanığı, üç semavi dinin kutsal şehri Kudüs için çok önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

Kudüs'ün uluslararası ölçekte değerlendirilmesi ve tüm insanlığın bu kentin kıymetini bilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"6 Aralık 2017 tarihinde ABD Başkanı Sayın Trump’ın açıkladığı karar son derece çelişkili ve Ortadoğu’daki ateşi harlayacak bir karardır. (Trump) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla ki ABD’nin altında imzası olan kararlardır işgal altında olduğu kabul edilmiş olan Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıdığını beyan etmiştir. Kudüs’ü İsrail’e başkent ilan etme fikrinin arkasında en ufak bir tarihi, siyasi, coğrafi yahut toplumsal gerçek bulunmamaktadır. Zira dünya kamuoyunun verdiği ortak tepki de bu durumu bir kez daha ortaya koymuştur. Tabii bu kararın sahipleri BM görüşmelerinde de aldıkları kararı ne fikri ne siyasi ne de tarihi süreç çerçevesinde geçerli bir şekilde savunamamışlardır çünkü hepsinin altında kendi imzaları mevcuttur."

Tüm dünyanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun girişimleriyle BM Genel Kurulu’nda haklının yanında yer aldığının altını çizen Çavuşoğlu, yapılan oylamada ABD'den gelen tüm tehditlere rağmen sadece dokuz ülkenin ABD'yi desteklediğini kaydetti.

"YPG'ye destek vermek terör örgütüne destek vermektir"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin insanlığın kaybından değil, kazancından yana olduğunu söyledi.

ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasına değinen Çavuşoğlu, "Bugün de ABD'nin buna benzer bir tavrının tezahür ettiğini üzülerek görüyoruz. Terör örgütleriyle iş birliği içeren son açıklamaları kınıyoruz. YPG'ye destek vermek terör örgütüne destek vermektir." ifadelerini kullandı.

Güçlülerin masaya yumruğunu koyduğu, haklı olanları bastırmaya kalktığı bir tablonun insanlığın hayrına olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer güçlüler haklı kabul edilirse, dünyada zulümlerden geçilmez. Özellikle yurt dışından misafirlerimize hatırlatmak isterim, bizde bir atasözü var: Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz. Eğer adil olmazsak, haklıya değil güçlüye hakkı teslim edersek zulümlerden kurtulamayız. Bizim medeniyetimiz insanlığa zulmü değil kardeşliği öğütleyen ve yayan bir medeniyettir."

İslam kelimesinin barış, huzur ve esenlik anlamına gelen "silm" kökünden türetildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Buradaki mananın özü şudur: Bizler tüm dünyaya barış ve huzur istiyoruz. Bizler Türkiye olarak bu medeniyete yaraşır şekilde hakkı savunmaya, hakkı söylemeye devam edeceğiz." dedi.