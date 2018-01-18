2018 Dakar Rallisi 12. etabının birincisi belli oldu

ANKARA
2018 Dakar Rallisi'nin 12. etabında otomobil kategorisinde Katarlı Nasser El-Ettiyah birincilik elde etti.
Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin 12. etabı, Arjantin'in Fiambala-Chilecito ile San Juan kentleri arasında 375 kilometrelik parkurda yapıldı.
Kötü hava koşulları nedeniyle motosiklet sınıfındaki yarışların iptal edildiği etapta, otomobil sınıfında birinciliği 5 saat 49 dakika 57 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından El-Ettiyah elde etti.
Katarlı sürücünün 2 dakika 3 saniye gerisindeki Fransız Stephane Peterhansel ikinci, 4 dakika 33 saniye arkasındaki Güney Afrikalı Giniel de Villiers üçüncü oldu.
On ikinci etap sonunda otomobil kategorisi genel klasmanında İspanyol Carlos Sainz birinci, Fransız Peterhansel ikinci, Katarlı El-Ettiyah üçüncü sıradaki yerini korudu.
Dakar Rallisi'nin 13. etabı, Arjantin'in San Juan ile Cordoba kentleri arasında 424 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak Cumartesi günü Cordoba kentinde son bulacak.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu