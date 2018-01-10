2018 Dakar Rallisi dördüncü etabı tamamlandı

İSTANBUL

2018 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Adrien Van Beveren kazandı.

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabı, Peru'nun San Juan de Marcona kentindeki 444 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 57 dakika 53 saniyelik derecesiyle Peugeot takımından Fransız Sebastien Loeb elde etti. Loeb'in 1 dakika 35 saniye gerisindeki Carlos Sainz ikinci, 3 dakika 16 saniye arkasındaki Stephane Peterhansel üçüncü oldu.

Motosiklet kategorisinde ise Yamalube Yamaha takımından Adrien Van Beveren, 4 saat 8 dakika 23 saniyede bitirdiği dördüncü etapta birinciliğe ulaştı.

Fransız sürücüyü, 5 dakika 1 saniye geriden Xavier de Soultrait, 7 dakika 10 saniye geriden de Matthias Walkner takip etti.

Dördüncü etap sonunda otomobil kategorisi genel klasmanında Peugeot takımından Fransız Stephane Peterhansel birinci, Sebastien Loeb ikinci, Carlos Sainz ise üçüncü sırada yer aldı. Motosiklet sınıfı genel klasmanında ise Adrien Van Beveren birinci, Pablo Quintanilla ikinci ve Kevin Benavides üçüncü sırada bulunuyor.

Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Peru'nun San Juan de Marcona ile Arequipa kentleri arasındaki parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz