Ampute futbolun kaptanı hedef büyüttü

TOKAT - Ekber Türkoğlu

Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, yeni hedeflerinin gelecek yıl Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk elde etmek olduğunu söyledi.

Şırnak'ta 1997 yılında komando er olarak görev yaparken yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basması sonucu sol bacağını dizinin altından kaybeden Çakmak, uzun bir tedavi sürecinden geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde komutanlarının yönlendirmesiyle ampute futbola başlayan Osman Çakmak, hem çocukluk ve gençlik tutkusunu gerçekleştirdi hem de ay-yıldıza olan sevdasını yeşil sahalara taşıdı.

Milli sporcu Osman Çakmak, AA muhabirine yeni hedeflerini anlattı.

Avrupa şampiyonluğunun ardından sorumluluklarının arttığını vurgulayan Milli Ampute Futbol Takımı'nın kaptanı, gelecek yıl Meksika'da başarılı olmak için çok çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Halkımızın duası ve desteği ile çok başarılı bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Bu organizasyonda en son cümleyi Türk Milli Takımı'nın söylemesi en büyük dileğim. Dünya Kupası'nda şampiyon olup ülkemize dönmek, bu coşkuyu halkımıza yaşatmak boynumuzun borcudur."

Komutanları ampute futbola yönlendirdi

Gazi olmadan öncede sürekli futbol oynadığını ay-yıldızlı bayrağı yeşil sahalarda temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Osman Çakmak, şunları kaydetti:

"Hayalim ay-yıldızlı formayı giymekti. Orada İstiklal Marşı'nı okumaktı. 2007 yılında TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde protez ayağımı yaptırmaya gittiğimde komutanlarımız, 'Geçmişinde futbol var. Neden ampute futbol oynamıyorsun?' dedi. 'Komutanım Zile ilçesinde Şehit Aileleri Dernek Başkanıyım.' dedim. Komutan bana 'Bu da ulvi bir görev.' dedi. Ampute futbola başladık. 2012 yılında hocamız bana takım kaptanlığını verdi. Avrupa Şampiyonası'nda kupanın Türkiye'de kalması bizleri mutlu etti. Branşı ampute futbol olan gazi arkadaşlarımızla asla pes etmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bunu Dünya Kupası ile taçlandırmak istiyoruz."