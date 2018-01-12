Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini elde etti

Fotoğraf: AA/Onur Çoban

İSTANBUL



Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 104-95 yendi.

Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 5. galibiyetini elde ederken, Kızılyıldız MTS 10. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası Kızılyıldız MTS'nin 7-6 üstünlüğü ile geçildi. Simon ve Dunston ile etkili olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-21 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Dragic'in üst üste kaydettiği basketlerle 15. dakikaya 35-28 önde girdi. Çeyreğin son bölümünde bir ara skoru 49-36'ya getiren lacivert-beyazlılar, rakibinin farkı eritmesine engel olamasa da soyunma odasına 50-46 üstün gitti.

İkinci yarıya Douglas ve Dragic'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 26. dakikayı 66-57 önde tamamladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan lacivert-beyazlılar, Simon ve Douglas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdürdü ve son çeyreğe 77-71 önde girdi.

Lacivert-beyazlılar, son periyotta McCollum'un üst üste bulduğu sayılarla 36. dakikaya 86-79 önde girdi. Kalan sürede Dragic, Douglas ve Motum ile skor bulmayı sürdüren Anadolu Efes, Kızılyıldız MTS'yi 104-95 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'ten 24 sayıyla Zoran Dragic olurken, Errick McCollum da 20 sayı üretti. Konuk ekipte ise Milko Bjelica 15 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes'in yeni transferi Toney Douglas, karşılaşmada 24 dakikadan fazla süre alırken 12 sayı kaydetti.



Muhabir: Metin Arslancan