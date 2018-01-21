Arda Turan, Süper Lig'e golle döndü

İSTANBUL

Medipol Başakşehir'in, Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, turuncu-lacivertli takımla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'u 3-0 mağlup ettiği maça yedekler arasında başlayan Arda, 65. dakikada Marcio Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu.

Deneyimli futbolcu, 86. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topu düzelttikten sonra sert vurdu ve fileleri havalandırdı.

Arda, attığı golün ardından asker selamı vererek, Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik'e destek verdi. Turuncu-lacivertli futbolcu, karşılaşma sonrasında da sosyal medya hesabından, "Allah, Afrin'e ilerleyen kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Mehmetçik'lerimiz sağ salim ülkemize dönsünler inşallah." paylaşımını yaptı.

Allah, Afrin’e ilerleyen kahraman ordumuzun yardımcısı olsun... Mehmetçiklerimiz sağ salim ülkemize dönsünler inşallah... — Arda Turan (@ArdaTuran) 21 Ocak 2018

2 bin 438 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı

Arda Turan, Süper Lig'de 2 bin 438 gün sonra forma giydi.

Ligde son olarak 20 Mayıs 2011'de Galatasaray forması ile Atiker Konyaspor'a karşı mücadele eden Arda, 6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de bir karşılaşmada görev aldı.

2 bin 470 gün sonra Süper Lig'de gol

Süper Lig'de son golünü 18 Nisan 2011'de Galatasaray'ın, Manisaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta atan Arda, 2 bin 470 gün sonra bu ligde gol sevinci yaşadı.

Arda, Manisaspor'a karşı ilk yarıda 2 gol atmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

Muhabir: Hilmi Sever