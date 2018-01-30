Bakan Bak engelli sporcularla buluştu

Fotoğraf:AA/Muhammed Selim Korkutata

ANKARA

Limitsiz Spor Platformunun, engelli vatandaşları spora teşvik etmek için "Herkes Spor Yapabilir" temasıyla Ankara'da düzenlediği "Büyük Buluşma" gecesinde, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden engelli sporcular ile spora destek verenler bir araya geldi.

Gecede, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun yönetici ve sporcuları buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da organizasyona katıldı.

Bakan Bak, Ataköşk Hotel'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış biri olarak engelli sporcuların başarılarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de engelli sporunun gelişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hükümetin ortaya koyduğu düzenlemeler ve verdiği desteklerin büyük önem arz ettiğini belirten Bak, "Engelli sporlarında inanılmaz bir performans artışı var. Dünyada engelli sporuna en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Neticeler de onu gösteriyor. Bu noktada özveriyle çalışan bu ailenin tüm bireylerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Hepimiz birer engelli adayıyız." diyen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceden insanlarımız, evinde engelli bir birey varken bazen onu saklıyor, evde tutuyordu. Böylesine bir aktiviteye götürmeyle ilgili yeterli tesis, araç ve destek, teşvik bulunmamaktaydı. Herkes spor yapabilir, yapmalı. Spor bir yaşam tarzı olmalı. Bunun önünde hiçbir engel yok. Yeter ki biz bu noktada istekli olalım, tesislerimiz, araçlarımız olsun."

Bak, engelli vatandaşların hayata tutunmasında sporun gücüne dikkati çekerek, "Evinde hayatla ilişkisini belli sınırda tutan vatandaşlarımız, bir anda sporun gücüyle hayata entegre olabiliyorlar. Hayatın içerisinde yer alabiliyorlar. Hayata bağlanmak için pek çok neden var ama bunların en güçlüsü spor." değerlendirmesinde bulundu.

Engelli sporunun geldiği noktayı paylaşan Bak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adayız. Bu şampiyonun tanıtım yüzü Barış (Telli). Engelli sporcularımızın nerelere gelebildiği gösteren önemli bir tablo." ifadelerini kullandı.

"Ödül yönetmeliğini güncelledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tüm sporcuların beklentilerine karşılık vermek için çalıştıklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Devletimizin sunduğu çok önemli destekler var. Ödül yönetmeliğimizi de güncelledik. Bazen katılım noktasında, özellikle engelli branşlarda eksikler oluyordu. Bunların hepsini Spor Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ile güncelledik. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vasıtasıyla engelli araçları illerimize temin ettik. Bunları devam ettireceğiz. Eksik kalan illeri de tamamlayarak, bunları tekrar engelli sporun hizmetine sunacağız. Bütçeleri daha da artıracağız. Onlara daha fazla destek vermeyi planlıyoruz. Türk sporu olarak 2018'de engelli branşlarında yeni başarılara koşacağımıza yürekten inanıyoruz. Çıta hep yükseliyor."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bak, "Şu anda Mehmetçiklerimiz orada. Engelli sporu, silahlı kuvvetlerde yaralananların yarıştırılmasıyla, onlar arasında düzenlenen etkinlikle başlayan bir süreç. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah, askerimizin ayağına taş değdirmesin. Millet olarak dualarımızla arkalarındayız." şeklinde konuştu.

Bakan Bak, konuşmasının ardından 4 federasyonun başkanlarına plaket takdim etti.

Şırnaklı çocuklarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, program sonunda, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yerde buldukları Türk bayrağını diktikleri direğe asan çocuklarla buluştu.

Çocuklara futbol maçı yapmayı teklif eden Bak, onları bir milli maçı izlemeye davet etti.

Türk bayrağı önünde çocuklarla fotoğraf çektiren Bak, şunları söyledi:

"Geleceğimiz olan çocuklarımız, herkese bayrak, vatan, millet sevgisini gösterdiler. Sporu da seviyorlar. Onları tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bayrağını, vatanını seven gençlerimiz olması bizleri duygulandırıyor. Askerlerimiz şu an Afrin'de operasyondalar. Teröristleri temizliyorlar. Sizin yaptığınız davranış ülkemizin, geleceğimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu gençlerle gurur duyuyoruz."

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar