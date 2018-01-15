İSTANBUL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezonun ikinci yarısında fair play içinde rekabet beklediğini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımın akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, "Dostane güzel maçların olmasını diliyorum. Rekabetin fair play içinde olmasını ve futbol keyfinin artmasını bekliyorum. Antrenörleri veya takımları, yani yumurtaları kafa kafaya vurdurarak yarıştırmak yerine futbolun en güzelini sunmak için zorlamak ve bunu da beklemek gerekir. Güzel futbol oynatmaya çalışmalıyız, görevimiz o. Medya da bu konuda destek olmalı, eğitici olmalı. Bunu provoke etmeden yaparsak güzel maçlar olur. Hak edenin kazandığı şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

"Vida gayet iyi, uyumlu"

Yeni transferleri Domagoj Vida'nın, eksiklerini tecrübesiyle kapatacağını söyleyen Güneş şunları kaydetti:



"Vida gayet iyi, uyumlu zaten. Fizik olarak da hazır, anlayış olarak da hazır. Tecrübeli bir oyuncu. Oyun yapısı olarak zaman zaman sahada geriye sarkmaları oldu. O da bir süreç isteyebilir, çünkü bizim oynadığımız oyunda önde bastığınız zaman arkadaki oyuncuların geriye çekilmesi olumsuzluk yapabiliyor ama Vida'nın tecrübesiyle oyun kalitesiyle onu aşacağını düşünüyorum."

Beşiktaş Kulübünün görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği Cyle Larin ile ilgili bir soruya Güneş, "Larin ile ilgili görüşüldüğü biliyorum ama henüz idmana çıkmadığı için karar veremiyorum. İdmana çıktığı zaman göreceğiz, o zaman kanaatlerimizi söyleriz. Bir başka oyuncu da alınabilir, bu doğaldır. Transfer ayında giden, gelen olacaktır. Giden ve gelenden çok eldekilerin kıymetini bilelim. Mühim olan takımın başarılı olması." şeklinde cevap verdi.

"Yeni transferimiz Gökhan Töre"

Sezon öncesinde sakatlanarak sahalardan ayrı kalan Gökhan Töre'ye değinen Güneş, "Yeni transferimiz Gökhan Töre geldi. Bir, iki gün topla ayrı çalışsın, tesise ve bize alışsın. Uyum dönemi var. Fizik olarak iyi. Bir iki gün sonra bizimle çalışır." diye konuştu.

Güneş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman tarafından tanıtımı yapılan "Come to Beşiktaş" kampanyası ile ilgili olarak ise "Come to Beşiktaş'ı güzel ve değişik buluyorum. Pazarlamayı da önemsiyorum ama takımı daha çok önemsiyorum. Takım iyi olursa pazarlamak kolaydır, kötü olursa pazarlamak zor olur. Başkan da 'Takım iyi olduğunda pazarlamayı iyi yapmazsak bir şeye yaramaz.' diyor. Ona da katılıyorum." ifadelerini kullandı.

"Cenk Tosun'un o ligde oynayacak kalitesi var"

Şenol Güneş, Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan ve ilk maçında Tottenham'a karşı forma giyen Cenk Tosun'un hafta sonunda oynadığı maçı izlediğini belirterek şunları söyledi:

"Cenk oyun yapısı olarak farklı bir noktaya çıktı. Karşı taraf daha üstündü. Buna rağmen top saklama ve takıma uyum konusunda ilk maçına göre Cenk'i olumsuz bulmadım. Rakip daha iyiydi. Rakibin hücumda olması, Everton'un savunma olarak oynaması Cenk'in tek kalmasını ortaya çıkardı. Olumlu işler yaptığını düşünüyorum. İki yıldan beri geliştirdiği önde top saklama, orta saha ile bütünleşmeyi yapmaya çalıştı. Onun asıl işi önde etkili olmak. O pozisyonlar fazla olmadığı için bir maçla olumlu, olumsuz konuşmayı doğru bulmuyorum. İyi işler yapacağını bekliyorum. Cenk Tosun'un o ligde oynayacak kalitesi var."

Muhabir: Hüseyin Eroğul