Erzurum'daki buz tırmanış festivali nefes kesti

Erzurum Büyükşehir Belediyesince, Tortum ilçesinde düzenlenen festival için kente gelen yerli ve yabancı çok sayıda dağcı, donmuş Sarıgelin Şelalesi'ne tırmanış yaptı.

ERZURUM

Erzurum'un Tortum ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "4. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali" için 15 ülkeden kente gelen dağcılar şelale tırmanışı yaptı.

İlçenin Uzunkavak Mahallesi'nde, bu yıl dördüncüsü organize edilen festivale katılan yerli ve yabancı 107 dağcı, sabahın erken saatlerinde gruplara ayrıldı.

Ardından gruplar halinde tırmanışın yapılacağı Sarıgelin Şelalesi'ne giden dağcılar, bir süre araçlarıyla ilerledikten sonra karla kaplı arazide 1 saat yürüyerek yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki şelaleye ulaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Yunanistan, Almanya, İspanya, Fransa, Rusya ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden festivale katılan 107 dağcı, milli dağcıların gözetiminde buzdan şelaleye tırmandı.

Dağcılardan Doğukan Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den tırmanış için Tortum'a geldiğini söyledi. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen deneyimli dağcılarla tırmanış gerçekleştirdiklerini belirten Dişli, "Ülkelerinde altın kazma ödülüne sahip üst düzey 30-40 dağcı, ülkemizden de 60-70 arasında sporcu ile buradayız. Arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buz tırmanışı için geldiler." dedi.

Erzurum'un buz tırmanışı için uygun olduğunu ifade eden Dişli, şöyle devam etti:

"Ülkemizde buz tırmanışı sadece Erzurum'da yapılıyor. Ancak havalar yeterince çok soğumadığı için şelaleler geç oluştu. Bugün de yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Sarıgelin Şelalesi'ne çıkıyoruz. Gelirken çok yorulduk ama burada 10 metre de olsa bir rota çıktığımda o yolun bir önemi kalmıyor. İstersek 10 kilometre yürüyelim. Çünkü tırmanış yılın belirli dönemlerinde sadece Erzurum'da yapılıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz, bu yüzden o çetin patika yolların bir önemi yok."

"Şelale çok büyüleyici"

Sporculardan Hazal Güzel de ilk defa buz tırmanışı yapacağını dile getirerek "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dağcılık Topluluğu olarak buradayız. İlk defa buz tırmanışı yapacağım. Bunun için de ayrıca çok heyecanlıyım. Emniyet konusunda kendime güveniyorum ama tırmanış için heyecanlıyım. Burada bizden çok fazla deneyimli insanlar var, onlarla olduğumuz için de ayrıca çok şanslıyız. Ayrıca şelale çok büyüleyici." değerlendirmesini yaptı.

İzmir'den tırmanış için gelen sporculardan Ezgi Ilcı ise 1,5 yıldır tırmandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Festivali duyunca hemen arkadaşlarla hazırlık yaptık. Buza tırmanış, kaya tırmanışından çok farklı bir şey ve aynı zamanda çok zevkli, kaya tırmanışı ile arasında çok fark var. Fazlasıyla heyecanlı ve şu anda buzdan yeni indim. Çok güzel bir şey ilk defa buz tırmanışı yapıyorum."

Tırmanışın yapıldığı bölgede Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de hazır bekledi.

Muhabir: Yunus Hocaoğlu