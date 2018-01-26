Galatasaray Sportif AŞ'de görevlendirmeler belli oldu

Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada, yönetim kurulunda yeni görevlendirmeler belli olduğu bildirildi.

anasayfa > spor 26.01.2018

Galatasaray Sportif AŞ'de görevlendirmeler belli oldu

İSTANBUL

Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulunda yeni görevlendirmeler belli oldu.

Galatasaray Sportif AŞ'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz'in olduğu görevlendirmede, yönetim kurulu başkan vekilliğine Abdurrahim Albayrak'ın getirildiği bildirildi.

Sportif AŞ'de görevlendirmeler şu şekilde oldu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Cengiz

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Abdurrahim Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi: Burak Elmas

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Alkin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Yusuf Günay

Muhabir: Hilmi Sever

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