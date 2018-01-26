Galatasaray Sportif AŞ'de görevlendirmeler belli oldu

İSTANBUL
Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulunda yeni görevlendirmeler belli oldu.
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Galatasaray Sportif AŞ'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz'in olduğu görevlendirmede, yönetim kurulu başkan vekilliğine Abdurrahim Albayrak'ın getirildiği bildirildi.
Sportif AŞ'de görevlendirmeler şu şekilde oldu:
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Cengiz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Abdurrahim Albayrak
Yönetim Kurulu Üyesi: Burak Elmas
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Alkin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Yusuf Günay
Muhabir: Hilmi Sever