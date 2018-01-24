Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Spor Bilgi Sistemi'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporun iş ve işlemlerini bir araya toplayan "Spor Bilgi Sistemi"ni hayata geçirdi.

İSTANBUL

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporun iş ve işlemlerini bir araya toplayan "Spor Bilgi Sistemi"ni hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni sistemle sportif verilerin tek kaynakta kullanılmasının sağlanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Spor Bilgi Sistemi ile sporun tüm iş ve işlemleri bilgi teknolojileri ortamına aktararak Türkiye sporunun veri tabanını oluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığı, sportif verilerin tek kaynaktan kullanılmasını sağlayacak. Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan uzman yazılımcılar, veri tabanı ve analiz çalışanları ile web tasarım uzmanlarından oluşan 20 kişilik ekiple hazırlanan Spor Bilgi Sistemi'ne e-devlet üzerinden tek tıkla ulaşılabilecek."

Açıklamada, 5 milyon sporcu ve sporla uğraşanların (antrenör, masör, kondisyoner, gözlemci, hakem vs.) verisinin elden geçirildiği vurgulanarak, "Bakanlık, yaklaşık 20 bin spor kulübünün dernek kaydını da Dernekler Dairesi Başkanlığı kayıtları ile güncelledi. Sistem, sporculara, federasyonlara, kulüplere ve spor paydaşlarına zaman tasarrufu ve büyük bir kolaylık kazandırdı." sözlerine yer verildi.

Spor Bilgi Sistemi ile kullanıcıların lisans işlemlerini, kurs başvurularını, spor elemanları eğitim başvurularını yapabilme imkanına ulaştığı aktarılarak, "Türkiye’de sporla ilgili vatandaşlara e- devlet üzerinden hizmet veren ilk ve tek uygulama olan 'Spor Bilgi Sistemi' ile şimdilik yıllık yaklaşık 2 milyon işlem yapılıyor. İlerleyen yıllarda diğer modüllerin de devreye girmesi ile yıllık 200 milyon işlem yapılması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Hilmi Sever