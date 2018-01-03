Milli sporcular da şühedanın izinde

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganıyla başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde düzenleyeceği "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"na milli sporcular da katılacak.

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganıyla başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde düzenleyeceği "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"na milli sporcular da iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yıl dönümünde başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde, 5-7 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne yaklaşık 30 bin genç katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer alacağı organizasyonda, Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden milli sporcular da yürüyecek.

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İlhan Çıtak, 2017 Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, milli cimnastikçiler Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan, milli atletler Kıvılcım Kaya Salman ve Tayfur Salman ile milli güreşçiler Metehan Başar ve Cenk İldem, ecdadı anmak için Sarıkamış'ta olacak.

Türkiye'nin olimpiyatlarda yarışan en genç cimnastikçisi Tutya Yılmaz, 90 bin şehidi Sarıkamış'ta anmak için hazır bulunacaklarını belirterek, "Burada bulunmak bir Türk genci ve milli bir sporcu olarak bana büyük bir gurur veriyor. Uluslararası organizasyonlarda İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zaferler, destanlar ve kahramanlık hikayeleri ile dolu olan şanlı tarihimiz en kıymetli pusulamız. Kahraman şehitlerimizin kanları ile can verdikleri vatanımız, bayrağımız bizlere emanet. Bu vesileyle vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimize şükranlarımı sunuyor ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda kupayı kazanan milli takımın kaptanı olan Güneydoğu gazisi Osman Çakmak ise şunları kaydetti:

"Ecdadımıza vefa duygusuyla, onların ne koşullarda bizlere bir vatan bıraktığını daha iyi idrak etmek amacıyla aziz hatıralarına hürmetimizi göstermek için biz de Sarıkamış'ta şehitlerimizi anma töreninde hazır bulunacağız. Böyle önemli bir organizasyonda yer almak gurur verici. Eğer bugün ülkemizde huzur içinde yaşıyorsak, bunu tarih boyunca vatanın birliği için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Bize bu vatanı emanet eden kahramanlara layık olabilmek için bizler de üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyor ve ay yıldızımızı en yüksekte dalgalandırmanın mücadelesini veriyoruz."

Sarıkamış'ta düzenlenecek anma programı, 5 Ocak Cuma günü şehit ve gazi aileleri onuruna verilecek yemekle başlayacak. Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi'nde okunacak mevlidin ardından, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda bir anma programı düzenlenecek ve sonrasında da meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek.

Programın ikinci gününde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kardan heykeller sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Aynı günün akşamında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek.

Etkinliğin son günü olan 7 Ocak Pazar günü ise Kızılçubuk Zirve ile Yukarı Sarıkamış Şehitliği arasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ndeki anma töreni sonrası, 103. Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programları, SOLOTÜRK gösterisi ile sona erecek.

Muhabir: İlknur Yurdakul