Oğuzhan Özyakup'un adı futbol sahasına verildi

ANKARA

Beşiktaş'ın milli futbolcusu ve kaptanı Oğuzhan Özyakup'un ismi, Hollanda'nın Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi.

Hollanda'nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinin eski belediye başkanı Ruud Vreedam tarafından yapılan sahanın açılış törenine, Oğuzhan Özyakup, ailesi ve gurbetçi vatandaşlar katıldı.

Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları'nın da hazır bulunduğu törende, sahanın üzerindeki tabelada, Oğuzhan'ın forma giydiği kulüplerin adı yazıldı.



Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu