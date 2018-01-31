Pehlivanlar Guinness'e girmeye hazırlanıyor

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Bu yıl Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağız. Kırkpınar'ın dünyada en çok yağlı pehlivanın güreştiği yer olarak ta rekorlar kitabına tescilini yaptırmış olacağız." dedi.

EDİRNE

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, en çok yağlı pehlivanın güreştiği yer olarak rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlendiği basın toplantısında, 2-8 Temmuz'da düzenlenecek 657.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekorlar kitabına girmesi için gerekli başvuru süreçlerini tamamladıklarını ve çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu yıl Kırkpınar'da değişiklik yapacaklarını ifade eden Gürkan, "Bu yıl Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağız. Kırkpınar'ın dünyada en çok yağlı pehlivanın güreştiği yer olarak ta rekorlar kitabına tescilini yaptırmış olacağız. Geçen yıl 2 bin 199 pehlivan kayıt yaptırmıştı. Bu tüm zamanların rekoruydu, öyle zannediyorum ki bu sayı bu yıl daha da artacak. Arkadaşlar rekorlar kitabı için başvuru evraklarını hazırlıyorlar." dedi.

Gürkan, geleneksel olarak 5-6 Mayıs'ta düzenlenen Hıdrellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine girdiğini anımsattı.

Kakava ve Hıdırellez Şenliklerini festival havasında kutlanması fikrini de vatandaşa soracaklarını ifade eden Gürkan, "Kakava ve Hıdrellezi'in bir festival şeklinde yapılıp yapılmaması için ortak karara alacağız. Hem vatandaşlarımızla hem de sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda görüşeceğiz. Ayrıca Kakava'ın da Hıdrellez'den ayrı olarak UNESCO listesine girmesi için de mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin



