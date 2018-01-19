Senyörler, dünya şampiyonasına odaklandı

Erzurum'da çeşitli meslek gruplarından oluşan ve "senyör" kategorisinde mücadele eden 50 yaş üzeri curling takımı, İsveç'te düzenlenecek Dünya Yaşlılar Curling Şampiyonası'na katılmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

ERZURUM - YUNUS HOCAOĞLU

Erzurum'da çeşitli meslek gruplarından oluşan ve "senyör" kategorisinde mücadele eden 50 yaş üzeri curling takımı, İsveç'te düzenlenecek Dünya Yaşlılar Curling Şampiyonası'na katılmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Merak duydukları curling branşıyla 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda tanışan ve ardından emekliler, kamu ve özel sektörde çalışanların oluşturduğu Kar Adam Spor Kulübünü kuran sporcular, Türkiye Curling Ligi'nde mücadele etmeye başladı.

İlerleyen yaşlarına rağmen spor yapmayı sürdüren sporcular, Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlayan curling branşında gençlerin daha fazla söz sahibi olmaları için örnek teşkil ediyor.

Türkiye'nin 50 yaş üzeri ilk curling kulübünün sporcuları, milli takım adayı olarak katılacakları Türkiye Curling Senyör seçmelerini kazanarak uluslararası müsabakalarda milli takım olarak ülkelerini temsil etmek istiyor.

Kar Adam Spor Kulübü Kaptanı 58 yaşındaki Azamet Üst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olduğunu, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan sonra curlinge ilgi duyduğunu söyledi.

Daha sonra 2015 yılında arkadaşlarıyla kulüp kurmaya karar verdiğini belirten Üst, takımda esnaf ve emekli sporcuların bulunduğunu anlattı.

Üst, curling branşında 3 farklı kategorinin yer aldığını ifade ederek, "Curling'de 20 yaş altı 20 yaş üstü ve 50 yaş üstü kategorileri var. Ülkemizde 50 yaş üzerinde kurulan ilk senyör kulübü biziz. Biz de 50 yaş üstü kategorisinde 20-21 Ocak tarihlerinde milli takım adayı olarak seçmelere katılacağız." dedi.

Uluslararası müsabakalara katılmak için milli takımda yer almak gerektiğini dile getiren Üst, "Kocaeli'de de bir takım var. Müsabakalar 3 takımdan fazla ise eleme usulü ile eğer iki takım ise 3 maç üzerinden yapılacak. İki maçı kazanan bu takım 50 yaş üstü Türkiye Milli Takımı adayı olacak." diye konuştu.

"Dede ile torun aynı anda oynuyor"

Üst, ülke genelinde bir çok curling kulübünün kurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim takımdan sonra çok takım kuruldu. Bu sporda yaşlı genç sınırı yok. Dede ile torun aynı anda oynayabiliyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bize antrenör verdi ve 3 yıldır liglere katılıyoruz. Bu sene de senyör elemelerine katılmak için yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya kupasındaki müsabakalara katılarak ülkemizi ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Kulüplerinde esnaf ve emekli sporcuların olduğunu aktaran Üst, curlinge ilk başlarda gençlerin kendilerine tuhaf baktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sahaya geldiğimizde gençler 'bu yaşlıların ne işi var' diye tuhaf gözlerle bakıyordu. Ancak gelip izleyince, girmek isteyip de cesaret edemeyen insanlara örnek olduk. Önce biz başlayalım sonra gençleri getirelim dedik ama bize 'başka işiniz yok mu?' diye söylenenler oldu. Asıl amacımız iki genci de olsa internet kafe ve sokaklardan kurtarmaktı. Spora ve gençlere ne kazandırabilirsek bizim için yeterli."

"Bu sporu her yaş gurubundan insan yapabilir"

Takım oyuncularından Murat Akın da 2010 yılında curling ile tanıştığını söyledi.

Akın, curlingin çok geniş kitleye hitap ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"8 ya da 12 yaşında bu spora başlamış olsan da 60 yaşında olsan da bu sporu yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarımızı teşvik ettik, geldi izlediler ve bu sporu yapmaya karar verdik. Kulübü kurduktan sonra liglere katıldık ve antrenmanlarımızı aksatmadan devam ettik. Rakiplerimizi yenip İsveç'te yapılacak dünya şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz."

Dünya şampiyonasına katılacak diğer ülkelerin daha deneyimli olduğunu aktaran Akın, "Erkek takımı olarak 16 ülkeden 13-15 takım katılacak. Orada yarışacak ülkelerin bir çoğu çocukluktan bu yana spor yapan insanlar. Biz bunların arasında derece elde edemeyiz diye yola çıkmadık. Dünyada bayrağı ay yıldız içeren tek ülke bizim ülkemiz. Bu çok önemli bizim için ve kesinlikle derece elde etmek için oraya gideceğiz." diye konuştu.

"Kahvede oturmaktansa spor yapıyoruz"

Sporculardan 56 yaşındaki Fikret Çatak da curling branşının yorucu bir spor olmadığını dile getirerek, ilerleyen yaşına rağmen spor yapmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Çatak, internet sayesinde başka ülkelerdeki senyör takımlarını izlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sporu yapan 60-70 yaşlarında insanlar var ve çok başarılılar. Çok fazla efor sarf edecek bir spor dalı değil ve yaşımıza uygun bir branş. İlk amacımız da gençlere örnek olmaktı. Curling salonumuz var ve kahve köşelerinde oturmaktansa spor yapıyoruz. Burada insanlarla kaynaşıyorsunuz. İnsanların bu sporu yapmalarını tavsiye ederim."