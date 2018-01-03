Süper Lig maçlarında saat değişikliği

İSTANBUL
Süper Lig'in 18 ve 19. haftasında oynanacak bazı maçların başlama saatinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının yeni programı şöyle:
18. hafta
19 Ocak Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
21 Ocak Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19. hafta
26 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
27 Ocak Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)
28 Ocak Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
29 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Muhabir: Süha Gür