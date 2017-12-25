Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk devresi, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi.

anasayfa > spor 25.12.2017 Hüseyin Burak Demirer Ankara

Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi

ANKARA

Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümü, Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Osmanlıspor, rakibini 3-2 yendi.

Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılan Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek geçen sezon olduğu gibi devre arasına lider girdi.

Galatasaray, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, devreyi 35 puanla 2. sırada kapadı.

Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla 5 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer aldı.

Burak Yılmaz, Jahovic ve Gomis gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor

Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ise konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek, liderin 6 puan gerisine düştü. Aynı puana sahip Kayserispor ve Göztepe'nin averajla önünde yer alan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.

17. hafta sonunda topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı.

Süper Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-1

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2

Puan durumu

TakımlarP
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR36
GALATASARAY35
FENERBAHÇE33
BEŞİKTAŞ30
KAYSERİSPOR30
GÖZTEPE30
TRABZONSPOR29
DEMİR GRUP SİVASSPOR26
BURSASPOR25
EVKUR YENİ MALATYASPOR22
KASIMPAŞA19
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR19
AYTEMİZ ALANYASPOR18
OSMANLISPOR17
ANTALYASPOR17
ATİKER KONYASPOR15
GENÇLERBİRLİĞİ14
KARDEMİR KARABÜKSPOR

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