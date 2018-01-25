TFF'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Fotoğraf: AA/Fatih Aktaş

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in imzasıyla yapılan ve federasyonun internet sitesinde "Devletimizin yanındayız" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Önemle vurgulamak isterim ki her zaman lanetlediğimiz terörü bitirmek için Afrin ve bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuna kadar arkasındayız, devletimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Bütün dünyanın bildiği üzere Türkiye'nin, evrensel hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin verdiği meşru müdafaa hakkını kullanarak, bölgeye güven ve huzur getirmek amacıyla bir harekat başlattığının hatırlatıldığı açıklamada, "Tamamıyla sınır güvenliğimizin korunması, bölgede tehdit oluşturan terör koridorunun yok edilmesi ve insanlığın başına bela olan terör örgütlerinin kökünün kazınmasını amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle tamamlanacağına, bölgeye barış ve huzurun geleceğine inancımız tamdır." denildi.

"Allah, askerimizi korusun"

Açıklamada, terörün Afrin'de ve yuvalandığı tüm yerlerde en kuvvetli şekilde cevabını alacağının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız ve tüm paydaşlarımızla 15 Temmuz'da olduğu gibi, devlet ve milletimizle ortak duruş sergilenmesi bizler için gurur vericidir. Mensupları Balkan Savaşları'nda, 1. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk futbol ailesi, tüm kalbi, ruhu, duasıyla, olağanüstü şartlarda ülkesi için göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa, milletimize başsağlığı dileriz. Allah, askerimizi korusun, şanlı tarihi zaferlerle dolu ordumuzu muzaffer kılsın."

Muhabir: Mehmet Fatih Duman