Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

anasayfa > spor 03.01.2018

Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak

TRABZON

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yarın toplanmaya başlayacak bordo-mavili takım, akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibinde, yabancı oyuncuların bir gün gecikmeli olarak 5 Ocak'ta Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Kampta genç oyuncular Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım'ın da yer alacağı kaydedildi.

Trabzonspor'un Antalya kampı, 14 Ocak Pazar günü sona erecek.

Muhabir: Selçuk Kılıç

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