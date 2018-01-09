Konya'ya yapılacak Türkiye'nin ilk kapalı veledromu için start verildi.

ANKARA

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, projesi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı veledromun inşa edileceği alan belirlendi.

Bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak veledrom, Meram ilçesi sınırları içerisinde Dutlukırı bölgesinde yapılacak.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Konya'ya kazandırılacak Sporcu Kamp Merkezi'nin yan tarafında belirlenen veledrom alanı, yaklaşık 90 bin metrekareden oluşuyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Sert'in takibinde Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine alınan plan revizyon kararı ile arsa ihale aşamasına hazır hale getirilmiş olacak.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar