İSTANBUL

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Başbakan Binali Yıldırım'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıya ilişkin, Zeytin Dalı Harekatı'nın kapsamının aktarılması, hedeflerinin konuşulmasının hükümetin hadiseye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıya katılan Kazancı, Yıldırım'ın, toplantıda Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdiğini, medya temsilcilerinin geniş bir katılımla toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

"Toplantı oldukça kapsamlı ve tatmin ediciydi"

Kazancı, şunları söyledi:

"En geniş manada basının tüm temsilcileriyle bir araya gelerek kapsamının aktarılması, hedeflerinin konuşulması hükümetin hadiseye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Sayın Başbakan'ın da toplantıya gelmeden önce gazetelerin birinci sayfalarını incelediğini ve çok büyük bir mutlulukla Türkiye'nin tek yürek olarak hadiseyi karşıladığını gördüğünü belirtmesi ve ayrıca bunu 15 Temmuz'a benzetmesi, Türkiye'nin içinde tek ses, tek yürek bir anlayışın hakim olduğundan memnuniyeti belli etmesi önemliydi. Sayın Başbakan, yeterli ölçüde teknik detay, hedefler, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nın nedeni üzerinde durdu."

Şenol Kazancı, toplantının oldukça kapsamlı ve tatmin edici olduğunu vurguladı.

Muhabir: İsmail Özdemir