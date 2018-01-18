Fotoğraf: AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Biz TRT olarak farkımızı sadece ve sadece gerçeği merkeze alarak hazırladığımız yayınlarla ortaya koymaya çalışıyoruz. TRT, Türkiye ve dünyaya doğru olan bilgiyi, gerçeği, hakikati, bilinmeyenleri tüm gerçekliğiyle aktarmak için çalışıyor." dedi.

TRT World Research Center ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından bir otelde düzenlenen "100 Yıl Sonra: Cihan Harbi" uluslararası paneline, alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılırken, panelin başında "Yakın Plan Cihan Harbi" belgeselinin tanıtımı yapıldı.

"Yayıncılıkta önemli olanın neyin anlatıldığı değil nelerin anlatılmadığı"

Burada konuşan İbrahim Eren, yayıncılıkta önemli olanın neyin anlatıldığı değil nelerin anlatılmadığı olduğuna dikkati çekerek, ülkelerin tarihi olayları genellikle kendi perspektiflerinden anlatmayı tercih ettiklerini söyledi.

Eren, 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana, ülkelerin kendi kültür ve tarih algısını medya yoluyla dünya empoze etmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz TRT olarak farkımızı sadece ve sadece gerçeği merkeze alarak hazırladığımız yayınlarla ortaya koymaya çalışıyoruz. TRT, Türkiye ve dünyaya doğru olan bilgiyi, gerçeği, hakikati, bilinmeyenleri tüm gerçekliğiyle aktarmak için çalışıyor. Bu gerçeklik çerçevesinde kültürel olgunun gelişmesini ve kuşaktan kuşağa kültürel gelişimin güçlendirilmesini öncelik olarak görüyoruz. TRT olarak farklı temalarda kanallarımız var, geniş yelpazede kitlelere hitap etmekteyiz. 14 televizyon kanalımız ve 16 radyomuz yurtdışına yayın yapan 33 farklı dilde web sitelerimizde tüm dünyaya yayın yapmaktayız."

"Türkiye ne sömürülmüş ne de sömürmüştür"

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı'nda Türklerin birçok şey kaybettiğini ancak onurlarını kaybetmediğini söyledi.

Yücel, sömürgeci devletlerin sömürge anlayışından vazgeçmediğinin görüldüğünü belirterek, "Türkiye ne sömürülmüş ne de sömürmüştür. Böyle bir kültürden gelen bizler, medeniyetimizle, kültürümüzle daha farklı olmak durumundayız. Biz kalkınacağız, Türkiye olarak büyüyeceğiz ama bunları unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye genelinde 150 binden fazla öğrenciye hizmet veriyoruz. Bu ve bunun belgesellerin çocuklarımıza çok erken yaşlardan veriyoruz, bunların öğrenilmesine ve öğretilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.